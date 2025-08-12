Samsung ra mắt tivi cao cấp mới được AI hỗ trợ phân giải màn hình

Ngày 11/8, công ty công nghệ Samsung Electronics của Hàn Quốc đã ra mắt mẫu tivi cao cấp mới, sử dụng đèn nền đỏ, xanh lá cây và xanh lam (RGB), cho phép điều khiển màu sắc độc lập để có độ phân giải sống động hơn.

(Ảnh: Samsung)

Samsung cho biết tivi Micro RGB 115 inch mang lại hình ảnh sống động hơn so với tivi truyền thống chỉ có đèn nền màu trắng.

Phó Chủ tịch Samsung Electronics phụ trách mảng công nghệ Micro LED, ông Son Tae Yong, cho biết: "Tivi Micro RGB là sản phẩm có thể điều khiển ánh sáng và màu sắc chính xác nhất, vốn là những yếu tố cơ bản của công nghệ hiển thị."

Ông khẳng định Samsung Electronics sẽ tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực tivi, tập trung vào các phân khúc siêu lớn và cao cấp.

Chiếc tivi mới trên sử dụng công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) thông qua Micro RGB AI Engine, công nghệ phân tích nội dung hiển thị theo thời gian thực để điều chỉnh màu sắc và nâng cao hình ảnh có độ phân giải thấp. Công cụ này cũng giảm thiểu hiện tượng méo hình ảnh trong các cảnh chuyển động nhanh thông qua AI Motion Enhancer Pro.

Mẫu tivi mới này cũng được trang bị công nghệ chống chói, được Underwriters Laboratories (có trụ sở tại Mỹ) chứng nhận, giúp giảm phản xạ ánh sáng trên màn hình và cho phép người dùng tận hưởng độ phân giải rõ nét trong môi trường sáng.

Phó Chủ tịch kiêm CEO của Samsung Electronics, ông Lee Jong Po, cho biết: "Chúng tôi có thể tự tin khẳng định rằng công nghệ micro LED có lợi thế cạnh tranh."

Chiếc tivi Micro RGB mới, đang có mặt tại Hàn Quốc, có giá 44,9 triệu won (322.000 USD) và sẽ dần dần tiếp cận thị trường toàn cầu, bao gồm cả Mỹ, bắt đầu từ tháng 9./.

Theo TTXVN