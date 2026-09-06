Sầm Sơn kéo dài sức hút sau mùa hè

Mùa cao điểm du lịch biển năm 2026 đang dần khép lại, nhưng với Sầm Sơn, câu chuyện du lịch không dừng ở mùa hè. Sau một mùa đón khách sôi động, đô thị biển đang tập trung phát triển sản phẩm mùa thấp điểm, đa dạng hóa trải nghiệm và tăng cường liên kết điểm đến, hướng tới mục tiêu kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và tạo sức hút quanh năm.

Không gian tuyến phố đi bộ, chợ đêm Sầm Sơn.

Tính đến hết tháng 8/2026, Sầm Sơn đón khoảng 8,7 triệu lượt khách, hơn 17 triệu ngày khách, doanh thu gần 18 nghìn tỷ đồng. Những con số này tiếp tục khẳng định sức hút của điểm đến biển hàng đầu Thanh Hóa.

Tuy nhiên, khi mùa hè kết thúc, bài toán đặt ra không chỉ là tăng lượng khách mà quan trọng hơn là làm thế nào để hạn chế tính mùa vụ, duy trì dòng khách và kéo dài thời gian lưu trú. Đây là yêu cầu để Sầm Sơn chuyển từ điểm đến chủ yếu dựa vào mùa biển sang hướng phát triển du lịch bốn mùa.

Để thực hiện mục tiêu trên, Sầm Sơn chủ động xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm, sự kiện và trải nghiệm từ cuối tháng 8 đến hết năm 2026, tạo thêm sức hút sau mùa cao điểm. Chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua đã mở màn cho các sản phẩm du lịch những tháng cuối năm. Nổi bật là Festival Diều Sầm Sơn 2026 với hơn 300 cánh diều nhiều kích thước, hình dáng tung bay trên bầu trời biển; chương trình “Chạm nhịp sống làng chài Sầm Sơn” khai thác đời sống ngư dân qua các hoạt động kéo lưới, chợ cá, chế biến và thưởng thức hải sản.

Nếu biển là hình ảnh quen thuộc thì làng chài chính là câu chuyện phía sau biển, đưa những giá trị bản địa vào sản phẩm nhằm tạo trải nghiệm khác biệt, tăng sức hấp dẫn cho điểm đến. Cùng với đó, phố đi bộ, chợ đêm và không gian văn hóa kết hợp ẩm thực, mua sắm, sản phẩm địa phương với các chương trình nghệ thuật, hoạt động cộng đồng đang từng bước hình thành thêm sản phẩm về đêm. Đặc biệt, các chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 và bắn pháo hoa tầm thấp cũng góp phần tạo điểm nhấn cho kỳ nghỉ lễ. Riêng dịp này, Sầm Sơn đón khoảng 350 nghìn lượt khách, cao nhất trong các khu, điểm du lịch toàn tỉnh, cho thấy dư địa tích cực để duy trì sức hút sau mùa hè.

Các hoạt động văn hóa, ẩm thực, không gian OCOP và chương trình “Sầm Sơn chào Xuân” tiếp tục được tổ chức trong những tháng cuối năm. Một giải pháp quan trọng khác là mở rộng không gian du lịch thông qua liên kết với các điểm đến trong tỉnh. Các tour kết nối những điểm tham quan tại Sầm Sơn với Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, suối cá thần Cẩm Lương... sẽ tạo hành trình đa trải nghiệm. Khi biển được kết nối với di sản, lịch sử và thiên nhiên, Sầm Sơn không chỉ là nơi du khách đến tắm biển rồi trở về, mà có thể trở thành điểm xuất phát để khám phá Thanh Hóa. Qua đó, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách có thêm cơ hội tăng lên. Cùng với phát triển sản phẩm, chuyển đổi số được xác định là giải pháp quan trọng để duy trì sức hút của điểm đến. Chiến dịch “Check-in biển Sầm Sơn 2026 - Chia sẻ khoảnh khắc, lan tỏa vẻ đẹp biển xứ Sầm Sơn” khuyến khích du khách, doanh nghiệp và các nhà sáng tạo nội dung cùng quảng bá hình ảnh Sầm Sơn trên nền tảng số.

Theo bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, kết quả mùa hè 2026 là đáng ghi nhận, nhưng quan trọng hơn là những sản phẩm Sầm Sơn đang chuẩn bị cho thời điểm sau mùa hè. “Du lịch bốn mùa không đơn giản là kéo dài thời gian đón khách. Đó là quá trình tạo ra những sản phẩm đủ hấp dẫn để du khách đến, những trải nghiệm đủ khác biệt để họ ở lại và chất lượng dịch vụ đủ tốt để họ muốn quay trở lại”, bà Vương Thị Hải Yến nhấn mạnh. Định hướng này đặt Sầm Sơn trước mục tiêu chuyển từ “đông khách” sang khách ở lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay trở lại nhiều lần trong năm. Muốn vậy, cùng với sản phẩm mới, chất lượng dịch vụ, môi trường du lịch và tính chuyên nghiệp trong phục vụ cần tiếp tục được nâng cao.

Mùa hè có thể khép lại, nhưng sức hút của Sầm Sơn được kỳ vọng sẽ tiếp tục được nối dài bằng lễ hội, ẩm thực, thể thao, văn hóa và những trải nghiệm mới. Từ một điểm đến nổi tiếng bởi mùa hè, Sầm Sơn đang từng bước hướng tới một điểm đến bốn mùa, nơi mỗi mùa có sản phẩm riêng và sức hấp dẫn riêng, với mục tiêu trước mắt là hoàn thành kế hoạch đón trên 9 triệu lượt khách năm 2026.

Bài và ảnh: Mai Phương