Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội

Review OCOP

[REVIEW OCOP]Gạo nếp hạt cau Lộc Thịnh - Hạt ngọc của trời

Hoàng Đông -Khánh Linh - Hồng Nhung
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Không ai rõ giống lúa nếp hạt cau xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết rằng, từ lâu, loại gạo này trở thành sản vật quý hiếm, được người dân nơi đây ví như “hạt ngọc của trời”, lưu giữ và duy trì qua nhiều thế hệ. Là món ăn đặc sản gắn liền đời sống bà con trong các dịp lễ, tết. Không chỉ ngon dẻo hơn nhiều loại nếp khác, giống lúa này còn cho năng suất ổn định và chất lượng cao.

[REVIEW OCOP]Gạo nếp hạt cau Lộc Thịnh - Hạt ngọc của trời

Không ai rõ giống lúa nếp hạt cau xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết rằng, từ lâu, loại gạo này trở thành sản vật quý hiếm, được người dân nơi đây ví như “hạt ngọc của trời”, lưu giữ và duy trì qua nhiều thế hệ. Là món ăn đặc sản gắn liền đời sống bà con trong các dịp lễ, tết. Không chỉ ngon dẻo hơn nhiều loại nếp khác, giống lúa này còn cho năng suất ổn định và chất lượng cao.

[REVIEW OCOP]Gạo nếp hạt cau Lộc Thịnh - Hạt ngọc của trời

Hoàng Đông -Khánh Linh - Hồng Nhung

Từ khóa:

#Giống lúa #Chất lượng #Đời sống #Quý hiếm #Đặc sản #Sản vật #Ổn định #Thế hệ #Món ăn #Tết

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

[Review OCOP] Tiếng nói từ dầu gội hương Hồi Long

[Review OCOP] Tiếng nói từ dầu gội hương Hồi Long

Review OCOP
(Baothanhhoa.vn) - Từ khi về trụ trì chùa Hồi Long, Sư thầy Thích Đàm Ngoan đã bắt đầu cưu mang những đứa trẻ mồ côi, hơn 100 em đã được thầy nuôi dưỡng, yêu thương như con. Và để có kinh phí lo cho các em, thầy đã âm thầm bước vào một hành trình khởi nghiệp rất đặc...
Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường

Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Để mở rộng thị trường tiêu thụ, nhất là những tháng cuối năm, nhiều HTX trên địa bàn tỉnh đang tập trung đẩy mạnh sản xuất, đồng thời quan tâm cải tiến, đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường.
Khi các chủ thể “bắt tay” tiêu thụ sản phẩm OCOP

Khi các chủ thể “bắt tay” tiêu thụ sản phẩm OCOP

Review OCOP
(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, hoàn thiện sản phẩm OCOP mà thời gian gần đây, nhiều chủ thể OCOP của tỉnh đã “bắt tay” triển khai nhiều hình thức thúc đẩy, tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, toàn tỉnh đã có 649 sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, hầu hết...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long