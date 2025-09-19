[REVIEW OCOP]Gạo nếp hạt cau Lộc Thịnh - Hạt ngọc của trời

Không ai rõ giống lúa nếp hạt cau xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết rằng, từ lâu, loại gạo này trở thành sản vật quý hiếm, được người dân nơi đây ví như “hạt ngọc của trời”, lưu giữ và duy trì qua nhiều thế hệ. Là món ăn đặc sản gắn liền đời sống bà con trong các dịp lễ, tết. Không chỉ ngon dẻo hơn nhiều loại nếp khác, giống lúa này còn cho năng suất ổn định và chất lượng cao.

Hoàng Đông -Khánh Linh - Hồng Nhung