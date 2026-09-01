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Rà soát, đánh giá kỹ quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc

Theo Báo Chính phủ
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Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn và mức phạt, điều kiện thực tiễn, các giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn giao thông.

Rà soát, đánh giá kỹ quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn và mức phạt, điều kiện thực tiễn, các giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn giao thông.

Rà soát, đánh giá kỹ quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn và mức phạt, điều kiện thực tiễn, các giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn giao thông.

Công văn nêu: Trong các ngày 28 và 29/8/2026, báo chí có nhiều phản ánh về “tình hình vi phạm, tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và việc thực hiện quy định xử phạt hành vi vi phạm khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc”.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu, xử lý kiến nghị báo chí nêu trên theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các nội dung vượt thẩm quyền nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt tại các thành phố, đô thị lớn.

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 19/8/2026 nhằm hạn chế tối đa, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, tai nạn, mất an toàn giao thông, đặc biệt trong các ngày lễ, Tết.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công, hoàn thành một số dự án giao thông trọng điểm trước dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2027 như: vành đai 2,5, vành đai 3,5 thành phố Hà Nội, vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; đẩy nhanh tiến độ triển khai các tuyến cao tốc cửa ngõ, kết nối vùng như Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền chính sách về Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Đồng thời, phối hợp Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn và mức phạt, điều kiện thực tiễn, các giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn giao thông, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung có liên quan vượt thẩm quyền trong tháng 9/2026.

Theo Báo Chính phủ

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