Rà soát công tác chuẩn bị Lễ hội Lam Kinh năm 2026

Chiều 9/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp Ban Tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2026 nhằm rà soát tiến độ, triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo lễ hội diễn ra thành công, an toàn.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Đỗ Quang Trọng chủ trì cuộc họp.

Lễ hội Lam Kinh năm 2026 được tổ chức nhân kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Tại cuộc họp, thành viên Ban Tổ chức và đại diện các đơn vị liên quan đã nghe báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ được phân công trong quá trình tổ chức lễ hội.

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, công tác xây dựng kịch bản chương trình nghệ thuật, chương trình chi tiết lễ khai mạc, chúc văn lễ hội đã và đang được Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn, Trung tâm Bảo tồn Di sản - Bảo tàng và Thư viện tỉnh, Phòng Quản lý Văn hoá và Gia đình (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) phối hợp thực hiện.

Các nội dung về phương án hậu cần, công tác tuyên truyền trực quan, truyền thông cũng như các hoạt động bên lề lễ hội cũng được các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Nguyễn Huy Long phát biểu tại cuộc họp.

Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận về những nội dung còn vướng mắc, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ.

Ngay sau cuộc họp, tất cả nội dung liên quan sẽ tiếp tục được các đơn vị rà soát kỹ lưỡng và hoàn thiện để Lễ hội Lam Kinh năm 2026 được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tương xứng với ý nghĩa và tầm vóc của một lễ hội giàu giá trị lịch sử, văn hóa của Thanh Hóa.

Nguyễn Hợi