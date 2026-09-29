Sun Group thắng lớn với 12 giải thưởng tại “Oscar ngành du lịch thế giới” 2026 khu vực châu Á

Tập đoàn Sun Group tiếp tục “thắng lớn” khi xuất sắc đạt 12 giải thưởng danh giá của World Travel Awards 2026 khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương tại lễ trao giải diễn ra tối 27/9 ở Maldives.

Được mệnh danh là “Oscar của ngành du lịch thế giới”, World Travel Awards là giải thưởng du lịch uy tín và lâu đời bậc nhất toàn cầu, với sự bình chọn khắt khe từ hàng triệu chuyên gia và du khách quốc tế.

Ấn tượng nhất trong chuỗi giải thưởng World Travel Awards 2026 khu vực châu Á – châu Đại Dương là “cú đúp” Tập đoàn du lịch hàng đầu châu Á dành cho Sun Group và Đơn vị phát triển dịch vụ lưu trú hàng đầu châu Á 2026 dành cho Sun Hospitality Group, thiết lập cột mốc tự hào khi lần thứ 5 liên tiếp (2022 – 2026) được vinh danh tại hai hạng mục cao quý này.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long được vinh danh là Cảng tàu khách quốc tế hàng đầu châu Á 2026.

10 giải thưởng còn lại được trao cho khách sạn, khu du lịch, hạ tầng du lịch do Sun Group kiến tạo trên cả nước, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của tập đoàn này trong ngành du lịch Việt Nam và khu vực.

Tại Hà Nội, siêu phẩm nghỉ dưỡng của kiến trúc sư tài ba Bill Bensley Capella Hanoi đã lần thứ 5 được xướng tên ở giải Khách sạn boutique sang trọng hàng đầu châu Á 2026. Trong khi đó, tại Đà Nẵng, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort tiếp tục khẳng định vị thế “ông hoàng giải thưởng” trong lĩnh vực nghỉ dưỡng với “cú đúp” Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu châu Á 2026 và hạng mục Biệt thự khách sạn sang trọng hàng đầu châu Á 2026 gọi đích danh Biệt thự Vịnh Bãi Bắc (Bai Bac Bay Villa).

Ở Quảng Ninh, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đánh dấu sự trở lại ấn tượng khi được vinh danh Cảng tàu khách quốc tế hàng đầu châu Á 2026. Cùng ở lĩnh vực hạ tầng du lịch, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn tiếp tục giữ vững danh hiệu Sân bay khu vực hàng đầu châu Á 2026, đánh dấu lần thứ 7 liên tiếp góp mặt ở hạng mục này.

Sun World Ba Na Hills gây ấn tượng mạnh khi được xướng tên hai lần với hai hạng mục.

Tại Đà Nẵng, khu du lịch nổi tiếng hàng đầu miền Trung Sun World Ba Na Hills gây ấn tượng mạnh khi được xướng tên hai lần với hai hạng mục: Công viên chủ đề hàng đầu châu Á 2026 lần thứ 7 liên tiếp dành cho Sun World Ba Na Hills và tuyến cáp treo Sun World Ba Na Hills với giải thưởng Cáp treo hàng đầu châu Á 2026. Với giải thưởng lần đầu tiên được trao cho hệ thống cáp treo từng đạt 04 kỷ lục Guinness này, hành trình vượt mây để chạm tới đỉnh Bà Nà giờ được ghi nhận như một trải nghiệm độc lập và hấp dẫn, xứng đáng đứng riêng một hạng mục danh giá.

Tại đảo Ngọc, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort “ẵm” hai giải thưởng: Khu nghỉ dưỡng & spa sang trọng hàng đầu châu Á 2026 và Khu nghỉ dưỡng cưới sang trọng hàng đầu châu Á 2026. Trong khi đó, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay được vinh danh Khu nghỉ dưỡng biển dành cho gia đình hàng đầu châu Á 2026, tiếp tục là điểm đến được các gia đình lựa chọn cho những kỳ nghỉ trọn vẹn bên bờ cát trắng.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort được vinh danh ở hạng mục Khu nghỉ dưỡng & spa sang trọng hàng đầu châu Á 2026 và Khu nghỉ dưỡng cưới sang trọng hàng đầu châu Á 2026.

Chuỗi giải thưởng World Travel Awards dành cho Sun Group càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn được Bộ Chính trị ban hành chưa lâu, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành 15 tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, đủ sức cạnh tranh quốc tế, đồng thời xác định doanh nghiệp là “lực lượng tiên phong” dẫn dắt ngành. Với việc sở hữu cùng lúc công viên giải trí, cáp treo, cảng tàu, sân bay, chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng được các tổ chức quốc tế liên tục ghi nhận, Sun Group đang cho thấy mình hội đủ những tiêu chí mà Nghị quyết đặt ra cho một “hệ sinh thái dịch vụ tích hợp”: đồng bộ, quy mô lớn và đủ sức cạnh tranh ở tầm khu vực.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC Phú Quốc, một trong những công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027.

Câu chuyện ấy đang được Sun Group viết tiếp tại chính Phú Quốc - cực tăng trưởng du lịch mới theo định hướng của Nghị quyết 26 cùng nhiều vùng đất mới giàu tiềm năng khác. Đặc biệt, chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2027, Sun Group đang tham gia nhiều hạng mục trọng điểm tại đảo Ngọc, từ mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến tuyến đường sắt nhẹ LRT kết nối sân bay với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. Khi những công trình ấy đi vào vận hành, không chỉ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 được phục vụ trọn vẹn, mà Phú Quốc, cùng những điểm đến khác trong hệ sinh thái Sun Group, sẽ có thêm hành trang để trở thành cái tên được nhớ tới đầu tiên mỗi khi du khách quốc tế nhắc về du lịch Việt Nam.

Đỉnh Fansipan – một dấu ấn nổi bật của du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Sau gần hai thập kỷ “làm đẹp những vùng đất” từ Sa Pa, Hạ Long, Đà Nẵng, Phú Quốc đến Ninh Bình, Hải Phòng, Tây Ninh, Sun Group vẫn miệt mài đang viết tiếp hành trình ấy bằng những công trình chất lượng, đẳng cấp và khác biệt. 12 giải thưởng WTA 2026 không chỉ là niềm tự hào riêng của Sun Group, mà còn là dấu ấn khẳng định sự thăng hạng vượt bậc của du lịch Việt Nam trên trường quốc tế với sự đồng hành của khối kinh tế tư nhân.

Tùng Dương (LN)