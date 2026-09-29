Chiếu 1.000 tựa phim Việt chọn lọc trên sóng truyền hình Hà Nội

Chiều 29/9, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác nhằm đưa khoảng 1.000 tác phẩm điện ảnh do Nhà nước đặt hàng đến gần hơn với công chúng, thông qua các nền tảng báo chí Thủ đô.

Lễ ký kết hợp tác giữa Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Đây được kỳ vọng là hoạt động thiết thực, lan tỏa các giá trị điện ảnh Việt, kết nối các giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô nói riêng và của đất nước nói chung với người xem đa thế hệ.​ Chương trình dự kiến được triển khai từ năm 2026 đến năm 2030.

​Theo kế hoạch, hoạt động hợp tác sẽ được triển khai qua ba vệt phim ở ba thể loại gồm phim truyện - chương trình “Hẹn với phim Việt,” phim tài liệu - “Dấu ấn thời gian” và phim hoạt hình - “Vườn phim tuổi thơ.”

Mùi cỏ cháy, một trong những phim bất hủ từng đại diện Việt Nam dự thi giải thưởng Oscar, sẽ được chiếu trong khuôn khổ chương trình hợp tác. (Ảnh từ phim)

Nguồn phim trong khuôn khổ hợp tác gồm khoảng 1.000 tác phẩm. Riêng phim truyện có tới 460 phim, được sản xuất/ra mắt trong giai đoạn từ năm 1959 đến 2014.

Chương trình ký kết hướng đến hình thành một không gian thưởng thức điện ảnh Việt thường xuyên trên sóng truyền hình (kênh Hà Nội 1 - H1 và Hà Nội 2 - H2), đưa những bộ phim giàu giá trị nghệ thuật và nhân văn liên tục tới khán giả.

Nhiều tác phẩm phim truyện trong số này đã trở nên quen thuộc với khán giả đa thế hệ, như “Chung một dòng sông,” “Vợ chồng A Phủ,” “Em bé Hà Nội,” “Đến hẹn lại lên,” “Mùa ổi,” “Mùi cỏ cháy” ...

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, cho biết trước đây việc phổ biến và phát hành phim gặp nhiều khó khăn. Từ năm nay, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Nghị định 189/2026/NĐ-CP, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trở thành đơn vị đầu tiên thực hiện hợp tác theo hướng này.

Theo đó, Cục trưởng Cục Điện ảnh mong hai bên sớm xác định danh mục phim và nội dung cụ thể để đi vào triển khai, đồng thời cam kết sẽ liên tục phối hợp để đánh giá hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết trước đây ngành từng có kế hoạch phối hợp với nhiều đài truyền hình để thực hiện mô hình chiếu phim này nhưng chưa đạt kết quả. Do vậy, cuộc ký kết này là tín hiệu đáng mừng, tạo bước tiến thiết thực trong quảng bá phim Nhà nước đặt hàng tới công chúng.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

“Tôi tin dự án sẽ được triển khai hiệu quả nếu cùng làm kỹ, làm sâu, khai thác giá trị của những tác phẩm quý ở nhiều thời kỳ,” Thứ trưởng chia sẻ. Đại diện Bộ cũng cam kết đồng hành, hỗ trợ để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai.

Ngoài việc chiếu phim, dự án còn quảng bá chuyện hậu trường, chuyện làm phim, chuyện chân dung nghệ sỹ và các câu chuyện đặc sắc nói chung liên quan đến tác phẩm.

Chương trình hợp tác cũng hứa hẹn sẽ tăng cường quảng bá các sự kiện lớn của ngành điện ảnh trong nước, quốc tế, gần nhất có Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần thứ 8 - năm 2026.

Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Về phía Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Kim Khiêm khẳng định sau lễ ký kết, hai bên sẽ thống nhất kế hoạch theo từng năm, từng giai đoạn để việc phối hợp được thuận lợi và phát huy hiệu quả.

Cơ quan cam kết phát huy thế mạnh của các nền tảng báo in, báo mạng, phát thanh, truyền hình và truyền thông số trong quá trình hợp tác.

Phó Giám đốc Cơ quan này cũng kỳ vọng sự hợp tác sẽ góp phần bảo tồn, phát huy kho tàng điện ảnh dân tộc, đồng thời tạo thêm kênh phổ biến hiệu quả cho điện ảnh Việt đương đại, từ các tác phẩm kinh điển đến những phim mới do Nhà nước đặt hàng gần đây.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội được hình thành trên cơ sở sáp nhập 6 cơ quan báo chí của thành phố, gồm Báo Hànộimới, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Phụ nữ Thủ đô, Báo Lao động Thủ đô, Báo Tuổi trẻ Thủ đô và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, dựa trên chủ trương chung về sắp xếp-tinh gọn tổ chức bộ máy do Thành ủy Hà Nội triển khai trong năm 2026.

Nghị định 189/2026/NĐ-CP hướng đến mở rộng cơ chế thương mại cho phim Nhà nước đặt hàng, tăng hiệu quả tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và phổ biến giá trị điện ảnh nước nhà tới công chúng.

Theo TTXVN