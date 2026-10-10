Ra mắt mô hình “Đồng bào Công giáo tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp”

Sáng 10/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) Việt Nam tỉnh Thanh Hoá, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoằng Phú và Ban Bác ái - Xã hội Giáo phận Thanh Hóa phối hợp tổ chức Lễ phát động toàn dân chung tay bảo vệ môi trường và ra mắt mô hình “Đồng bào Công giáo tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp” năm 2026 tại thôn Trinh Hà.

Ban Điều hành mô hình “Đồng bào Công giáo tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp” năm 2026, tại thôn Trinh Hà.

Dự buổi lễ có Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam tỉnh

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Hoằng Phú kêu gọi cán bộ, đoàn viên, hội viên, đồng bào Công giáo và Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường; thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, giữ gìn vệ sinh và xây dựng cảnh quan khu dân cư.

Ban Tổ chức công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban Điều hành mô hình “Đồng bào Công giáo tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp” năm 2026 tại thôn Trinh Hà với 30 thành viên, có trách nhiệm tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí bảo vệ môi trường, duy trì vệ sinh đường làng, ngõ xóm và phát huy vai trò tự quản của cộng đồng.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh đã trao tặng 2 “Ngôi nhà xanh” thu gom phế liệu tái chế, Ban Bác ái xã hội Giáo phận Thanh Hóa trao tặng 15 thùng đựng rác cho mô hình tại thôn Trinh Hà.

Sau lễ phát động, người dân tổng vệ sinh môi trường khu vực đường làng ngõ xóm.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu và Nhân dân đã ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, chăm sóc cây xanh, hoa trên các tuyến đường; đồng thời vận động các hộ gia đình ký cam kết thực hiện mô hình, góp phần xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hương Quỳnh