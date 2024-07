Đồng loạt ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở ở Nghệ An. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Ngày 1/7, Bộ Công an phối hợp với các địa phương tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.

Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Lễ ra mắt lực lượng ở Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự lễ ra mắt lực lượng tại Tây Ninh; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đến dự buổi lễ tại Khánh Hòa.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang dự buổi lễ tại Nghệ An; Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ dự tại Lào Cai; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng dự lễ tại Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, đại diện lãnh Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh... và lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã đến dự buổi lễ ra mắt lực lượng ở các địa phương.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được hình thành từ việc kiện toàn 3 lực lượng sẵn có bao gồm: công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng.

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày 28/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc, toàn diện cho việc xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; góp phần kiện toàn, sắp xếp, bố trí lực lượng, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ sở; kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Theo quy định tại Điều 3 của Luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là một trong những lực lượng quần chúng, được bố trí ở thôn, tổ dân phố, làm nòng cốt hỗ trợ công an cấp xã giúp Ủy ban Nhân dân cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được quy định từ Điều 7 đến Điều 12 của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, gồm các nhóm nhiệm vụ: Hỗ trợ nắm tình hình về an ninh, trật tự; hỗ trợ xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội; hỗ trợ vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; hỗ trợ tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khi được điều động.

Có 4 nguyên tắc tổ chức, hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Trong đó có việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; dựa vào nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; chịu sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý của Ủy ban Nhân dân cấp xã; sự hướng dẫn, phân công, kiểm tra của Công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật này.

Phát biểu trong Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Nghệ An, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh trong những năm qua, cùng với việc xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng phát triển, phát huy vai trò các lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự hướng dẫn của lực lượng công an, các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; kịp thời tham gia phối hợp cùng lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở.

“Việc Quốc hội ban hành luật này có ý nghĩa rất quan trọng, là cột mốc đánh dấu sự ra đời về mặt pháp lý, để tiếp tục xây dựng, củng cố, duy trì các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới,” Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, những thành tích, thành tựu đã đạt được; đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn thử thách; ra sức học tập, rèn luyện trau đồi kiến thức nghiệp vụ, pháp luật và kỹ năng vận động quần chúng.

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác thông tin liên lạc có vai trò hết sức quan trọng. Thông tin nhanh, đúng, kịp thời chính xác sẽ giúp lãnh đạo, chỉ huy giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

“Bộ Công an xây dựng một kênh thông tin sử dụng sản phẩm dịch vụ tiện ích mạng viễn thông di động Gtel-Mobile, vừa đảm bảo hoạt động trao đổi thông tin thông thường, đồng thời là kênh trao đổi thông tin liên lạc phục vụ nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự cơ sở, đáp ứng tiêu chuẩn, tiêu chí, an ninh, an toàn,” Bộ trưởng Lương Tam Quang thông tin.

Tại lễ ra mắt ở các địa phương, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện diễu hành và diễn tập thực binh tình huống./.

Theo TTXVN