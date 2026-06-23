Quyết liệt thực hiện các giải pháp thu ngân sách nhà nước

Tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt tiến độ tốt so với dự toán và tăng so với cùng kỳ, tạo động lực, khí thế mới và đà phát triển trong thời gian tới. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những bất cập cần có giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu để hoàn thành dự toán được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh Lê Quang Hùng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Ngày 23/6, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước (NSNN) tỉnh chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo để nghe báo cáo kết quả thu NSNN quý II/2026 và kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN 6 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong bối cảnh có những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh cùng sự chung sức đồng lòng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, việc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt tiến độ tốt so với dự toán và tăng so với cùng kỳ.

Thu NSNN trên địa bàn tỉnh tính đến hết quý II/2026 ước đạt 34.202 tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán và tăng 115,7% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng thu nội địa đạt 20.251 tỷ đồng, bằng 61,1% dự toán; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 13.952 tỷ đồng, bằng 75,4% dự toán.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, kết quả thu NSNN quý II/2026 cũng cho thấy một số khoản thu nội địa chưa đảm bảo tiến độ và giảm so với cùng kỳ như thuế bảo vệ môi trường, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế, tiền bán bớt phần vốn nhà nước, thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản...

Bên cạnh đó, công tác tổ chức đấu giá đất, xác định giá đất cụ thể của các xã, phường còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thu tiền sử dụng đất và huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch được UBND tỉnh giao...

Trưởng Thuế tỉnh Nguyễn Văn Thủy phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026, toàn tỉnh phấn đấu tổng thu ngân sách 51.657 tỷ đồng. Để đạt được con số này, thời gian tới, Sở Tài chính cho biết sẽ phối hợp với Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực X và các cơ quan liên quan tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên; triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thu ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo nguồn thu bền vững; tăng cường quản lý thu, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời theo quy định...

Đại diện lãnh đạo Hải quan khu vực X phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh đã đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp nhằm thực hiện các giải pháp thu NSNN như đẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế; khai thác các nguồn thu còn dư địa, đặc biệt từ đất đai, khoáng sản; thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, gỡ vướng mắc về nguồn cung vật liệu trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh Lê Quang Hùng nhấn mạnh: Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành, sự nỗ lực của các đơn vị, lực lượng, công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực ở cả thu nội địa và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các xã, phường bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thu NSNN, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu để hoàn thành dự toán được giao.

Trong đó, Thuế tỉnh tiếp tục tập trung khai thác, quản lý chặt chẽ các nguồn thu; có kế hoạch rà soát, đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, có biện pháp quản lý thuế đối với khối doanh nghiệp nhà nước có số nộp lớn.

Chi cục Hải quan khu vực X tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thu thuế xuất nhập khẩu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, UBND các xã, phường tiếp tục triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất... Từ đó, quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường rà soát toàn diện quỹ đất, các quy hoạch, kế hoạch có liên quan, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là tại các khu vực có lợi thế phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ; xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, thu hồi đất để tạo quỹ đất sạch. Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể.

Các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân theo chủ trương của Bộ Chính trị tại các nghị quyết số 68-NQ/TW và số 79-NQ/TW.

Đồng thời, tăng cường quản lý thu từ tài nguyên, khoáng sản, bảo đảm khai thác hợp lý, chống thất thoát, lãng phí, góp phần tăng thu ngân sách bền vững, hiệu quả. Tăng cường theo dõi, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực lọc hóa dầu, nhiệt điện, công nghiệp chế biến, chế tạo; kịp thời tháo gỡ khó khăn để duy trì và mở rộng công suất, nâng cao năng lực sản xuất. Đẩy mạnh thu hút hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cảng Nghi Sơn, phát triển dịch vụ logistics...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng cũng đề nghị các ngành thành viên của Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh bám sát chức năng, nhiệm vụ, theo dõi, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước để xây dựng kịch bản thu ngân sách sát với thực tế theo từng lĩnh vực, từng quý, từ đó chủ động đề xuất các giải pháp điều hành, hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Khánh Phương