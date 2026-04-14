Quyết liệt triển khai các giải pháp thu ngân sách Nhà nước năm 2026

Chiều 14/4, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tỉnh, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, nghe báo cáo kết quả thu ngân sách Nhà nước 3 tháng đầu năm và kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN năm 2026. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Trong bối cảnh có những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh cùng với sự chung sức, đồng lòng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt tiến độ tốt so với dự toán và tăng so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong quý I/2026, thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt 16.256,21 tỷ đồng, bằng 31,5% dự toán và tăng 25,4% so với cùng kỳ.

Trong đó, tổng thu nội địa đạt 11.653,81 tỷ đồng, bằng 35,1% dự toán; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 4.602,4 tỷ đồng, bằng 24,9% dự toán.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành chức năng, mặc dù kết quả thu NSNN quý I/2026 đạt kết quả tích cực, song thời gian tới công tác thu NSNN dự kiến gặp không ít khó khăn, thách thức.

Tình hình thế giới dự báo có những thay đổi sâu sắc, phức tạp, khó lường; xung đột vũ trang tại Trung Đông leo thang dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng cục bộ và ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế toàn cầu.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp, như: Đẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế; khai thác các nguồn thu còn dư địa, đặc biệt từ đất đai, khoáng sản; thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, gỡ vướng mắc về nguồn cung vật liệu trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng, tạo nguồn thu cho ngân sách...

Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu thu ngân sách tăng 7% so với năm 2025. Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu đã đặt ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo thu NSNN chủ động triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Cơ quan Thuế, Hải quan triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế; tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn có nguy cơ rủi ro cao như kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu trong quản lý thuế nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN. Khai thác hiệu quả các nguồn thu còn dư địa, bảo đảm khai thác hợp lý, chống thất thoát, lãng phí, góp phần tăng thu ngân sách một cách bền vững.

Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đối với các dự án đầu tư trực tiếp, các ngành liên quan cần bám sát vào kết quả hoạt động xúc tiến đầu tư, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, giải quyết nhanh thủ tục, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành nghiên cứu tham mưu tháo gỡ “nút thắt” liên quan đến lĩnh vực vật liệu xây dựng. Khẩn trương xác định giá đất cụ thể đối với các dự án tồn đọng, cũng như các dự án mới được giao đất, cho thuê đất; hướng dẫn các xã, phường rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là ở các địa phương có lợi thế phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành thành viên của Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, theo dõi, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước để xây dựng kịch bản thu ngân sách sát với thực tế theo từng lĩnh vực, từng quý, từ đó chủ động đề xuất các giải pháp điều hành, hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Việt Hương