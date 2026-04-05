Quy định rõ việc công khai ngân sách cấp xã

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 26/2026/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP của Chính phủ về Luật Ngân sách nhà nước. Trong đó, nội dung công khai ngân sách cấp xã được quy định cụ thể, làm căn cứ để các địa phương thực hiện thống nhất.

Quy định về công khai ngân sách cấp xã năm 2026 (Ảnh minh họa từ Internet)

Theo Thông tư, việc công khai dự toán ngân sách cấp xã trình HĐND cấp xã phải bao gồm phần thuyết minh và số liệu dự toán. Nội dung công khai nêu rõ căn cứ xây dựng dự toán thu ngân sách trên địa bàn, dự toán chi ngân sách cấp xã, các mục tiêu, chương trình quan trọng của cấp xã, cùng số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp xã.

Đối với dự toán ngân sách cấp xã đã được HĐND cùng cấp quyết định, Thông tư yêu cầu công khai các chỉ tiêu về cân đối ngân sách, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp, số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh và dự toán chi theo từng lĩnh vực, cơ quan, đơn vị.

Thông tư cũng quy định công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách cấp xã theo từng kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và cả năm. Nội dung công khai gồm đánh giá cân đối ngân sách cấp xã, kết quả thực hiện thu và chi ngân sách theo từng lĩnh vực.

Bên cạnh đó, quyết toán ngân sách cấp xã sau khi được HĐND cấp xã phê chuẩn, thông qua cũng phải được công khai, gồm phần thuyết minh và số liệu quyết toán thu, chi ngân sách, số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh và kết quả các hoạt động tài chính khác của cấp xã.

Một nội dung đáng chú ý khác là công khai các khoản hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước cho người dân trên địa bàn. Việc công khai bao gồm chính sách, chế độ hỗ trợ; quy trình xét duyệt, chi trả; đồng thời công khai kết quả xét duyệt và chi trả cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định.

NDS