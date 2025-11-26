Quy định mới về việc Đào tạo, cấp giấy phép điều khiển phương tiện bay không người lái theo nghị định 288/NĐ-CP

Trong thời đại công nghệ 4.0, lĩnh vực máy bay không người lái (UAV) tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội mới cho nông nghiệp, giám sát công trình, quay video, đo đạc bản đồ. Tuy nhiên, sự bùng nổ này cũng đặt ra thách thức về đảm bảo an toàn và quản lý hoạt động bay.

Trước tình hình đó, Nghị định 288/NĐ-CP về quản lý tàu bay không người lái (UAV) được coi là công cụ then chốt để điều chỉnh hoạt động UAV theo hướng chuyên nghiệp. Theo quy định này, việc đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép bay trở thành điều bắt buộc đối với nhiều phi công UAV, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tăng cường quản lý UAV theo Nghị định 288/NĐ-CP

Cùng sự phổ biến mạnh mẽ của UAV khắp Việt Nam, từ đồng ruộng miền Tây, vườn xoài Tây Nguyên đến các dự án giám sát công trình lớn, Nhà nước Việt Nam nhận định cần siết chặt quản lý. Nghị định 288/NĐ-CP quy định rõ UAV là loại phương tiện bay đặc thù, cần đăng ký và tuân thủ nhiều tiêu chuẩn về an toàn bay. Người điều khiển UAV nếu chưa được đào tạo hoặc không có giấy phép theo quy định thì có thể gặp rủi ro pháp lý hoặc bị xử phạt. Vì thế, yêu cầu cấp giấy phép phi công UAV theo Nghị định 288 không chỉ là chuyện an toàn, mà còn là bước quan trọng để chuyên nghiệp hóa toàn ngành.

Theo đó, Nghị định 288/NĐ-CP yêu cầu người điều khiển UAV phải thông qua đào tạo chính thức, hiểu rõ về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của UAV, các quy định vùng bay, xử lý tình huống khẩn cấp. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, học viên phải tham gia sát hạch, thực hiện bay thử, kiểm tra kỹ năng bay cũng như kiến thức lý thuyết để được cấp giấy phép điều khiển phương tiện bay không người lái. Quá trình này giúp đảm bảo mỗi phi công có năng lực kiểm soát thiết bị bay một cách an toàn và chuyên nghiệp, đồng thời giảm thiểu tai nạn hoặc vi phạm vùng bay cấm.

Học viện Drone AGTEK – Cầu nối giữa quy định pháp lý và thực tế ứng dụng

Trong bối cảnh đó, Học viện Drone AGTEK khẳng định vị thế là một cơ sở đào tạo chiến lược, giúp học viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Nghị định 288/NĐ-CP. AGTEK xây dựng chương trình đào tạo gắn liền sát hạch cấp phép, đồng thời trang bị kiến thức lý thuyết lẫn kỹ năng thực hành bay thực tế.

Học viện Drone AGTEK cung cấp đa dạng các dịch vụ đào tạo phi công máy bay không người lái: từ phi công UAV cơ bản, drone nông nghiệp phun/rải, kỹ thuật viên sửa chữa UAV đến khóa toàn diện kết hợp điều khiển và bảo trì. Học viên không chỉ học lý thuyết về nguyên lý bay, cấu trúc động cơ, hệ thống điều khiển và an toàn bay, mà còn thực hành bay thực tế trên drone cùng với giảng viên giàu kinh nghiệm. Phương pháp “Learning by Doing” được áp dụng triệt để, nghĩa là hơn 70% thời lượng học tập dành cho bay thực tế hoặc sửa chữa.

Điểm mạnh vượt trội khác của AGTEK là mạng lưới cơ sở rộng khắp, mỗi cơ sở đều trang bị bãi bay thử nghiệm thực địa, xưởng bảo trì và phòng học mô phỏng – cho phép học viên học tập trong môi trường sát với thực tế nhất.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ do Học viện Drone AGTEK cung cấp, chứng minh năng lực điều khiển hoặc bảo trì UAV theo chuẩn quy định. Chứng chỉ này không chỉ có giá trị trong mạng lưới AGTEK, mà còn là cơ sở để học viên đăng ký xin phép bay hợp pháp, tham gia hoạt động UAV thương mại.

Cơ hội nghề nghiệp rộng mở cho phi công và kỹ thuật viên UAV

Một trong những điểm thu hút lớn nhất đối với người học tại Học viện Drone AGTEK trong bối cảnh Nghị định 288 là cơ hội nghề nghiệp rất thực tế. Sau khi được đào tạo, sát hạch và có giấy phép hợp lệ, học viên có thể trở thành phi công UAV nông nghiệp, nhận công việc bay phun – rải cho hợp tác xã hoặc nông dân.

Không chỉ vậy, kỹ năng kỹ thuật viên sửa chữa drone cũng rất được săn đón, bởi khi số lượng UAV tăng lên, nhu cầu bảo trì, sửa chữa và cân chỉnh thiết bị cũng gia tăng tương ứng. Học viên AGTEK có thể trở thành nhân sự kỹ thuật tại các trung tâm bảo trì, cửa hàng drone hoặc làm độc lập, phục vụ các đội bay dịch vụ.

Ngoài phạm vi nông nghiệp, những người có giấy phép điều khiển UAV còn có cơ hội tham gia vào các lĩnh vực như giám sát công trình xây dựng, đo đạc địa hình, quay phim, kiểm tra hạ tầng điện – viễn thông, hoặc an ninh – truyền hình. Với giấy phép hợp pháp theo quy định của Nghị định 288, việc xin phép bay, thực hiện dự án UAV thương mại trở nên dễ dàng và được tin tưởng hơn.

AGTEK không chỉ đào tạo mà còn hỗ trợ kết nối khách hàng, hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có nhu cầu bay. Nhiều học viên đã mở công ty nhỏ hoặc hợp tác xã drone, cung cấp dịch vụ phun thuốc, rải phân hoặc giám sát nông nghiệp, mở ra một mô hình kinh doanh tiềm năng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu sử dụng UAV ngày càng phổ biến.

Thời điểm vàng để đăng ký khóa đào tạo UAV tại AGTEK

Quy định mới theo Nghị định 288/NĐ-CP đã dựng lên rào pháp lý nhưng cũng chính là cơ hội để chuyên nghiệp hóa ngành UAV tại Việt Nam.

Học viện Drone AGTEK nổi bật là một điểm đến đào tạo uy tín, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cấp phép, cung cấp hệ thống cơ sở trải dài khắp cả nước, phương pháp dạy học thực tiễn mạnh mẽ và hỗ trợ nghề nghiệp lâu dài. Khi đăng ký học tại AGTEK, học viên không chỉ học để bay mà còn học để làm chủ công nghệ UAV, có khả năng xin phép bay hợp pháp, xây dựng nghề nghiệp ổn định và có định hướng tương lai rõ ràng.

Thông tin liên hệ

Website: https://agtek.vn/

Địa chỉ: Số 25, khu biệt thự Ngân Long, đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè.

Điện thoại: 0983 23 08 79

Email: info@agtek.vn