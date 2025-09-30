Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Quốc lộ 45 đoạn qua xã Tây Đô và Quốc lộ 217 đoạn qua xã Vĩnh Lộc ngập sâu, cấm người và phương tiện qua lại

(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, sáng nay (30/9), mực nước sông Bưởi dâng cao, khiến Quốc lộ 45 tại Km30+400 thuộc xã Tây Đô và Quốc lộ 217 qua địa bàn xã Vĩnh Lộc bị ngập sâu, gây ách tắc giao thông.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, sáng nay (30/9), mực nước sông Bưởi dâng cao, khiến Quốc lộ 45 tại Km30+400 thuộc xã Tây Đô và Quốc lộ 217 qua địa bàn xã Vĩnh Lộc bị ngập sâu, gây ách tắc giao thông.

Đoạn Quốc lộ 45 tại Km30+400, thuộc xã Tây Đô bị ngập dài khoảng 1.000m, mực nước đo tại điểm sâu nhất lên tới 60cm, nhiều phương tiện không thể lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cùng thời điểm, trên Quốc lộ 217 tại Km26+400, đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Lộc cũng bị ngập với chiều dài gần 150m, có nơi sâu gần 50cm.

Trước tình hình trên, chính quyền xã Tây Đô và xã Vĩnh Lộc đã huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ, cùng các lực lượng trực chốt 24/24 giờ tại các điểm đầu - cuối khu vực ngập; đồng thời đặt rào chắn, biển cảnh báo và nghiêm cấm người dân, phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo, hiện nay, trời vẫn tiếp tục mưa, mực nước sông Bưởi vẫn tiếp tục lên nhanh, người dân tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn, không tự ý đi qua khu vực ngập để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản.

