Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Quốc lộ 45 đoạn qua cầu Si, xã Định Hòa ngập sâu

(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của bão số 10 gây mưa lớn, nên tuyến Quốc lộ 45, đoạn qua khu vực cầu Si, xã Định Hòa bị ngập sâu, khiến cho các phương tiện giao thông đi lại khó khăn.

Do ảnh hưởng của bão số 10 gây mưa lớn, nên tuyến Quốc lộ 45, đoạn qua khu vực cầu Si, xã Định Hòa bị ngập sâu, khiến cho các phương tiện giao thông đi lại khó khăn.

Đường qua thôn bị ngập sâu khiến cho các phương tiện đi lại khó khăn

Nước ngập sâu vào công sở Đảng ủy xã Định Hòa

Dòng nước lớn tràn vào nhà dân.

Nhiều nhà dân sinh sống quanh khu vực bị nước tràn vào.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ các phương tiện đi qua đoạn đường bị ngập.

[Infographics] - Thiệt hại do bão số 10 tại Thanh Hóa

[Infographics] - Thiệt hại do bão số 10 tại Thanh Hóa

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Mưa lớn, gió mạnh kèm theo lũ lụt đã làm nhiều địa phương tại Thanh Hoá chịu thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và cơ sở hạ tầng. Tính đến ngày 1/10/2025, công tác thống kê ban đầu đã ghi nhận nhiều tổn thất, đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc...
Xã Bá Thước khắc phục hậu quả bão số 10

Xã Bá Thước khắc phục hậu quả bão số 10

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 28/9 đến 30/10, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn xã Bá Thước có mưa lớn kéo dài kết hợp với việc Nhà máy Thủy điện Bá Thước 1 xả lũ đã gây ngập úng trên diện rộng. Nhiều khu vực bị chia cắt, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, giao...
