Quốc lộ 45 đoạn qua cầu Si, xã Định Hòa ngập sâu

Do ảnh hưởng của bão số 10 gây mưa lớn, nên tuyến Quốc lộ 45, đoạn qua khu vực cầu Si, xã Định Hòa bị ngập sâu, khiến cho các phương tiện giao thông đi lại khó khăn.

Đường qua thôn bị ngập sâu khiến cho các phương tiện đi lại khó khăn

Nước ngập sâu vào công sở Đảng ủy xã Định Hòa

Dòng nước lớn tràn vào nhà dân.

Nhiều nhà dân sinh sống quanh khu vực bị nước tràn vào.

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ các phương tiện đi qua đoạn đường bị ngập.

Nguyễn Đạt - Lê Hòa