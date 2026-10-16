Quốc hội Iraq hoàn tất phê chuẩn nội các trong bối cảnh lo ngại kinh tế gia tăng

Quốc hội Iraq ngày 15/10 đã phê chuẩn các vị trí bộ trưởng còn bỏ trống và 3 chức vụ phó thủ tướng, qua đó hoàn tất việc thành lập chính phủ của Thủ tướng Ali al-Zaidi trong bối cảnh nước này đối mặt với những thách thức kinh tế và an ninh nghiêm trọng.

Trong phiên họp, các nghị sĩ đã thông qua 11 vị trí trong nội các, trong đó có ông Nayef al-Shammari làm Bộ trưởng Quốc phòng, ông Yasir al-Maliki làm Bộ trưởng Nội vụ, cùng các chức vụ Bộ trưởng Kế hoạch, Bộ trưởng Văn hóa và Bộ trưởng Giáo dục Đại học và Nghiên cứu Khoa học.

Quốc hội Iraq chưa bỏ phiếu đối với ứng cử viên cho chức Bộ trưởng Di cư và Người di dời do các đảng phái chưa đạt được đồng thuận.

Ba phó thủ tướng cũng được phê chuẩn, trong đó có ông Laith al-Khazali, lãnh đạo cấp cao của phong trào Asaib Ahl al-Haq được Iran hậu thuẫn và là em trai của thủ lĩnh phong trào này, ông Qais al-Khazali.

Mỹ đã liệt ông Asaib Ahl al-Haq vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài năm 2020, đồng thời đưa hai anh em Qais và Laith al-Khazali vào danh sách “khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt”. Washington cáo buộc nhóm này liên quan đến nhiều vụ tấn công, trong đó có vụ năm 2007 khiến 5 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Năm 2019, Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai anh em này liên quan đến cái chết của những người biểu tình tại Iraq.

Phát biểu sau khi nội các được phê chuẩn, Thủ tướng al-Zaidi cảm ơn Quốc hội và kêu gọi các phó thủ tướng, bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ với “mức độ cam kết, năng lực và liêm chính cao nhất”. Ông cho biết chính phủ sẽ đẩy nhanh công việc nhằm giải quyết những thách thức đặc biệt về kinh tế và an ninh mà Iraq đang phải đối mặt trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran bắt đầu từ ngày 28/2.

Iraq hiện đối mặt tình trạng thiếu hụt thanh khoản nghiêm trọng do tác động của cuộc xung đột. Trước khi chiến sự bùng phát, nước này xuất khẩu khoảng 3,5 triệu thùng dầu/ngày qua eo biển Hormuz, nguồn thu từ dầu mỏ chiếm khoảng 90% doanh thu của chính phủ.

Theo thủ tướng al-Zaidi, khi chính phủ mới nhậm chức hồi tháng 5, nước này đã phải tiếp nhận khoản nợ công hơn 208 nghìn tỷ dinar Iraq, tương đương khoảng 139 tỷ USD theo tỷ giá mới. Nhà nước hiện cần khoảng 10 nghìn tỷ dinar, tương đương 6,7 tỷ USD, mỗi tháng để chi trả lương và các khoản chi tiêu thiết yếu. Ông al-Zaidi cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, giải giáp các nhóm vũ trang phi nhà nước và củng cố chủ quyền quốc gia thông qua việc hoàn tất quá trình rút lực lượng Mỹ khỏi Iraq.

Thanh Vân