Nga đề xuất cập nhật chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo đến năm 2036

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/11 đề xuất cập nhật Chiến lược quốc gia về phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2036, đồng thời xây dựng kế hoạch hành động quốc gia nhằm mở rộng ứng dụng công nghệ này trong toàn bộ nền kinh tế và đời sống xã hội. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển các mô hình AI tự chủ, bảo đảm độc lập công nghệ và an ninh quốc gia.

Phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị quốc tế AI Journey 2026 diễn ra ở thủ đô Moskva, Tổng thống Putin cho rằng việc sở hữu những mô hình AI tiên tiến nhất không còn đủ để bảo đảm ưu thế công nghệ cũng như sự phát triển bền vững trong dài hạn. Để giữ vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực này, Nga cần bảo đảm sự phối hợp hiệu quả giữa con người và các hệ thống tự động, đồng thời đổi mới các quy trình quản lý, sản xuất, hoạt động kinh tế và xã hội.

Ông Putin khẳng định Nga sẽ thúc đẩy ứng dụng AI rộng rãi hơn trong tất cả các ngành kinh tế và mọi mặt đời sống. Theo nhà lãnh đạo Nga, công nghệ AI đang đạt tới cấp độ tự chủ mới, không chỉ giới hạn trong môi trường kỹ thuật số mà còn mở rộng sang thế giới vật lý. Những thay đổi đang diễn ra trong nhiều ngành công nghiệp có thể tạo ra những bước chuyển biến mang tính cách mạng trong tương lai.

Tổng thống Putin nêu rõ: “Chính theo hướng này, tôi đề xuất cập nhật Chiến lược quốc gia của Nga về trí tuệ nhân tạo đến năm 2036 và thông qua kế hoạch hành động quốc gia trong lĩnh vực này”.

Tổng thống Putin cho rằng sự phát triển của AI có thể giúp Nga ứng phó với những thách thức về nhân khẩu học và tình trạng thiếu hụt lao động, qua đó khai thác tốt hơn tiềm năng phát triển của đất nước.

Một trong những trọng tâm được nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh là phát triển các mô hình AI nền tảng tự chủ, nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Ông cảnh báo Nga không thể để xảy ra tình trạng các hệ thống công nghệ bị vô hiệu hóa từ bên ngoài hoặc phần mềm bị bí mật sử dụng để phục vụ lợi ích của các bên khác. Theo ông, việc phát triển năng lực công nghệ nội địa là yêu cầu quan trọng để bảo đảm chủ quyền công nghệ và tránh những rủi ro tương tự trong tương lai.

Hội nghị AI Journey 2026 do ngân hàng Sber tổ chức, diễn ra từ ngày 26-28/11 tại Moskva, với sự tham gia của nhiều chuyên gia và đại diện doanh nghiệp công nghệ.

Bích Hồng