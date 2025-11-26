Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Quốc hội biểu quyết thông qua 4 dự thảo luật trong lĩnh vực pháp luật

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Theo kế hoạch làm việc của Quốc hội sáng nay, 26/11, các luật sẽ được biểu quyết thông qua gồm Luật Dẫn độ, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, Luật Tương trợ tư pháp về hình sự.

Quốc hội biểu quyết thông qua 4 dự thảo luật trong lĩnh vực pháp luật

Theo kế hoạch làm việc của Quốc hội sáng nay, 26/11, các luật sẽ được biểu quyết thông qua gồm Luật Dẫn độ, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, Luật Tương trợ tư pháp về hình sự.

Quốc hội biểu quyết thông qua 4 dự thảo luật trong lĩnh vực pháp luật

Quốc hội làm việc tại nghị trường.

Theo kế hoạch làm việc của Quốc hội, sáng nay, 26/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 4 dự thảo luật, gồm: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự.

Sau phần biểu quyết, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Tư pháp #Quốc hội biểu quyết #thông qua #Nâng cao hiệu quả công tác #Quốc hội thảo luận #Bộ trưởng bộ tài chính #Pháp luật #Đại biểu quốc hội #Kế hoạch #Làm việc

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 05/12, Quốc hội làm việc tại hội trường để thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
[E-Magazine]: Quyết tâm đột phá, kiến tạo xung lực

[E-Magazine]: Quyết tâm đột phá, kiến tạo xung lực

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa - nơi hội tụ biển rộng, núi cao, sông dài. Nơi truyền thống anh hùng, ý chí kiên trung nghìn năm đang được đúc kết thành khát vọng vươn mình mạnh mẽ, trở thành tỉnh kiểu mẫu vào năm 2030, một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc....
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh