Quảng Phú triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động”

Giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ngay tại khu dân cư không chỉ tạo thuận lợi cho người dân mà còn lan tỏa tinh thần “chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” một cách thiết thực nhất. Với ý nghĩa đó, phường Quảng Phú đã triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động” tại nhà văn hóa các tổ dân phố. Từ khi triển khai mô hình, khoảng cách địa lý được rút ngắn, khoảng cách giữa chính quyền với người dân cũng ngày càng được thu hẹp.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quảng Phú giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại nhà văn hóa phố Thành Yên.

Đều đặn chủ nhật hằng tuần, Tổ dịch vụ công (DVC) lưu động phường Quảng Phú lại có mặt tại nhà văn hóa các phố để hỗ trợ người dân giải quyết TTHC. Trên những chiếc điện thoại thông minh, các thành viên tổ DVC lưu động tận tình hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, chứng thực chữ ký, chứng thực bản sao, tích hợp giấy tờ vào VNeID, đăng ký tài khoản Cổng DVC, thanh toán trực tuyến khi giải quyết TTHC... Với nhiều người trẻ, đó là những thao tác không quá phức tạp, nhưng với người trung tuổi ít sử dụng các tiện ích số để giải quyết TTHC thì còn khá bỡ ngỡ.

Chị Trần Thị Tân, công dân phố Thành Yên, cho biết: “Tôi làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân. Thủ tục này phải nộp trực tuyến, tôi không thành thạo công nghệ nên được các thành viên tổ DVC lưu động hướng dẫn nộp tờ khai ngay tại nhà văn hóa. Tôi thấy việc làm này rất thiết thực, nhất là đối với người còn hạn chế kỹ năng số như tôi”.

Mỗi hồ sơ được tiếp nhận, mỗi thắc mắc của người dân được tận tình giải đáp không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của cán bộ, công chức, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh nền hành chính gần dân, vì dân phục vụ. Để mô hình “DVC lưu động” phát huy hiệu quả, phường Quảng Phú đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, giúp người dân nắm rõ địa điểm, thời gian tổ chức và chủ động chuẩn bị đầy đủ giấy tờ trước khi đến thực hiện thủ tục. Phường cũng công khai danh sách, số điện thoại của cán bộ trực tiếp hỗ trợ để người dân thuận tiện liên hệ khi cần. Cùng với đó, các tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn thanh niên, lực lượng công an và tổ dân phố phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, đưa DVC đến gần hơn với người dân.

Từ công sở ra địa bàn, cách làm này không đơn thuần là thay đổi địa điểm hướng dẫn thực hiện TTHC, quan trọng hơn, đây là cách để chính quyền cơ sở từng bước hình thành kỹ năng số, giúp người dân tự tin tiếp cận các DVC mọi lúc, mọi nơi. Những thay đổi nhỏ trong cách tiếp cận hôm nay sẽ là nền tảng để người dân từng bước thích ứng với môi trường số, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại và minh bạch hơn.

Chị Trần Thị Vân, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) phường Quảng Phú, cho biết: “Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn phường rộng hơn, dân số đông hơn, trong khi một số tổ dân phố cách xa Trung tâm PVHCC phường. Thực tế đó đòi hỏi phải đổi mới phương thức phục vụ, trong đó việc đưa DVC về khu dân cư là một giải pháp thiết thực, hiệu quả. Từ cuối năm 2025, Trung tâm PVHCC phường đã triển khai mô hình DVC lưu động và nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của người dân. Bởi trước đây, khi đến trực tiếp trung tâm, không ít người do chưa chuẩn bị đầy đủ giấy tờ phải đi lại nhiều lần, vừa mất thời gian, vừa tốn công sức”.

Chất lượng DVC không chỉ được đo bằng thời gian giải quyết thủ tục, mà còn thể hiện ở sự hài lòng của người dân. Để người dân không phải đi lại nhiều lần, không phải chờ đợi lâu và hạn chế tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn, Trung tâm PVHCC phường Quảng Phú được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và các phần mềm chuyên ngành, để việc giải quyết TTHC được thông suốt, hiệu quả. UBND phường cũng thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các phòng chuyên môn chủ động triển khai các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh, phấn đấu giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn cho tổ chức, công dân.

Đến Trung tâm PVHCC phường Quảng Phú, mỗi tổ chức, công dân có thể cảm nhận rõ những đổi thay trong cách thức phục vụ và giải quyết TTHC. Ngay cửa ra vào, kiosk lấy số thứ tự được bố trí để hạn chế tình trạng chen lấn, ồn ào. Phía trong trung tâm, các khu vực tiếp nhận, giải quyết TTHC được sắp xếp khoa học, thuận tiện cho người dân. Trong quá trình giải quyết hồ sơ, những nội dung chưa rõ được cán bộ, công chức giải thích cụ thể. Trường hợp hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung thì chỉ yêu cầu bổ sung một lần. Cùng với đó, toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã được cập nhật, niêm yết công khai; mức phí, lệ phí cũng được bố trí ở vị trí dễ nhìn, dễ tiếp cận, giúp người dân chủ động nắm bắt thông tin và giám sát quá trình giải quyết.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, cán bộ, công chức Trung tâm PVHCC phường Quảng Phú đang từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, hướng tới xây dựng trung tâm trở thành địa chỉ tin cậy, nơi người dân được phục vụ ngày càng thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Bài và ảnh: Minh Khôi