Quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư: Giải pháp từ cơ sở

Những năm gần đây, cùng với quá trình đô thị hóa và mở rộng địa giới hành chính, phường Đông Quang trở thành địa bàn có nhiều yếu tố tác động đến tình hình an ninh trật tự (ANTT). Đáng chú ý, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, với phương thức, thủ đoạn ngày càng phức tạp, manh động hơn. Thống kê cho thấy, địa phương đang quản lý 63 thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm ở các mức độ khác nhau. Trong đó, một số trường hợp có nguy cơ cao liên quan đến các hành vi như cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng...

Phường Đông Quang ra mắt mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên”.

Trước thực trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, phường Đông Quang đã ra mắt mô hình “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên”. Mô hình được xây dựng nhằm huy động sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, đoàn thể và gia đình trong công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên; qua đó chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật. Điểm đáng chú ý của mô hình là không chỉ tập trung xử lý các hành vi vi phạm khi đã xảy ra mà hướng đến phòng ngừa từ sớm, từ gốc. Trên cơ sở rà soát, phân loại từng trường hợp cụ thể, lực lượng công an phối hợp với gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn thể và khu dân cư xây dựng biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp, giúp thanh thiếu niên nhận thức rõ hành vi của mình, từng bước thay đổi và hòa nhập tích cực với cộng đồng.

Thiếu tá Lê Vương Anh, Phó trưởng Công an phường Đông Sơn, cho biết: “Trước tình trạng thanh thiếu niên hư có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, lực lượng công an xã đã tiến hành rà soát, lập danh sách các trường hợp thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, bỏ học sớm, không có việc làm ổn định, thường xuyên tụ tập đêm khuya, sử dụng mạng xã hội để đăng tải các nội dung lệch chuẩn. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng ANTT cơ sở, nhà trường, các đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, ban công tác mặt trận ở thôn, xóm để nắm bắt diễn biến tư tưởng, sinh hoạt của các em. Gọi hỏi, răn đe, giáo dục những thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm, đồng thời phối hợp với gia đình trong việc quản lý, định hướng, tạo điều kiện để các em học nghề, tìm việc làm”.

Một trong những mô hình được đánh giá cao tại phường Đông Sơn là việc xây dựng các nhóm zalo, facebook để quản lý, tuyên truyền và đồng hành cùng thanh thiếu niên chậm tiến. Thông qua các nhóm này, lực lượng công an thường xuyên đăng tải các nội dung tuyên truyền pháp luật, kiến thức về an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy; đồng thời cảnh báo những hệ lụy từ hành vi tụ tập gây rối, sử dụng mạng xã hội thiếu kiểm soát hay vi phạm pháp luật. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an phường Đông Sơn đã chủ động phát hiện, ngăn chặn hai nhóm đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật; quản lý 257 đối tượng thuộc diện quản lý nghiệp vụ và tổ chức ký cam kết đối với 136 cơ sở kinh doanh trên địa bàn nhằm phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, lực lượng công an trong tỉnh đang từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý thanh thiếu niên, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bài và ảnh: Quốc Hương