Quân đội Thụy Điển tham gia giám sát và bảo vệ lãnh thổ Phần Lan

Chính phủ Thụy Điển quyết định điều máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen cùng tàu hải quân tới Phần Lan để hỗ trợ tuần tra, giám sát khu vực biên giới phía Đông giáp Nga theo đề nghị từ Helsinki.

Một chiếc máy bay JAS 39 Gripen của Không quân Thụy Điển bay qua Phần Lan trong cuộc tập trận Ramstein Flag vào ngày 16 tháng 6 năm 2026. Ảnh: Lực lượng Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ.

Theo đài truyền hình công cộng Sveriges Television (SVT) của Thụy Điển đăng tải ngày 28/8, Chính phủ Thụy Điển đã chấp thuận đề nghị hỗ trợ quân sự từ phía Phần Lan. Quyết định này đồng nghĩa với việc Stockholm sẽ điều động các đơn vị quân đội, bao gồm máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen và tàu chiến, sang hoạt động tại khu vực biên giới Phần Lan - Nga.

Lực lượng Quốc phòng Phần Lan xác nhận lực lượng Thụy Điển sẽ tham gia giám sát và bảo vệ lãnh thổ nước này ít nhất đến cuối năm 2026. Tuyên bố từ quân đội Phần Lan nhấn mạnh: "Thiết bị của Thụy Điển đặc biệt giúp tăng cường khả năng giám sát trên không, giải phóng nguồn lực của Lực lượng Quốc phòng Phần Lan để đẩy lùi các hành vi vi phạm và sự cố nếu cần thiết".

Đại diện Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển cũng cho biết sáng kiến này được triển khai xuất phát từ yêu cầu của Helsinki – quốc gia sở hữu đường biên giới phía Đông dài tới 1.340 km giáp với Nga.

Bình luận về chiến dịch, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pål Jonson nhấn mạnh hai quốc gia đồng minh chia sẻ cam kết mạnh mẽ về răn đe và phòng thủ ở khu vực Baltic cũng như sườn phía Đông của NATO. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Häkkänen lưu ý chiến dịch sẽ được phối hợp trực tiếp với NATO, đồng thời mở rộng hợp tác hàng không và hàng hải song phương sẵn có.

Dù các nguồn tin cho biết chiến dịch đang được tiến hành, bộ trưởng quốc phòng hai nước hiện chưa xác nhận cụ thể số lượng máy bay, tàu chiến tham gia, căn cứ hoạt động cũng như ngày bắt đầu triển khai nhiệm vụ. Theo đài truyền hình công cộng Sveriges Television (SVT) của Thụy Điển, các máy bay Gripen và tàu hải quân Thụy Điển sẽ sớm có mặt tại Phần Lan để tuần tra các khu vực trọng yếu dọc biên giới với Nga. Các đơn vị chống máy bay không người lái (UAV) thuộc Lục quân Thụy Điển cũng có thể được điều động thêm vào mùa thu nếu phát sinh nhu cầu.

Đáng chú ý, đợt triển khai này áp dụng cơ chế song phương dựa trên đạo luật năm 2020 giữa Thụy Điển và Phần Lan. Luật này cho phép Chính phủ Thụy Điển đáp ứng yêu cầu trợ giúp quân sự từ Phần Lan nhằm ngăn chặn các hành vi xâm phạm lãnh thổ mà không cần thông qua một cuộc bỏ phiếu riêng tại Quốc hội, với điều kiện Thụy Điển không ở trong tình trạng chiến tranh và không có xung đột vũ trang diễn ra trên lãnh thổ Phần Lan.

Máy bay Gripen của Không quân Thụy Điển được triển khai đến Căn cứ Không quân Malbork ở Ba Lan. Ảnh: Lực lượng Vũ trang Thụy Điển.

Việc Thụy Điển tăng cường hỗ trợ quân sự diễn ra trong bối cảnh Phần Lan ghi nhận nhiều sự cố an ninh không phận kể từ đầu năm 2026.

Mới đây nhất, ngày 20/8, Bộ Quốc phòng Phần Lan cáo buộc một máy bay trinh sát Il-20 của Nga đã xâm nhập không phận nước này ở khu vực phía Nam Utö. Lực lượng Biên phòng Phần Lan cho biết vụ xâm phạm kéo dài khoảng 3 phút và đi sâu gần 9 km vào lãnh thổ nước này.

Phần Lan và Thụy Điển, hai thành viên mới nhất của liên minh NATO từ lâu đã duy trì mối quan hệ hợp tác quốc phòng song phương đặc biệt chặt chẽ.

Nhật Lệ

Nguồn: Aerotime, TVP world.