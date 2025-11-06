Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Tôn vinh những ngôi sao bóng đá

Sáng 6/11, tại trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng, Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 họp báo công bố khởi động mùa bầu chọn mới - mùa thứ 30.

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban Tổ chức Quả bóng vàng Việt Nam 2025 phát biểu tại buổi họp báo.

Đây là giải thưởng danh giá nhất tôn vinh các cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng và duy trì tổ chức từ năm 1995 đến nay.

Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 chính thức khởi động, đánh dấu cột mốc tròn 30 năm kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1995.

Với vị thế là giải thưởng uy tín và lâu đời nhất của bóng đá nước nhà, mùa giải năm nay không chỉ tiếp tục tôn vinh những gương mặt xuất sắc mà còn mở rộng sức lan tỏa bằng các hoạt động hướng đến cộng đồng, thể hiện tinh thần nhân văn gắn liền với thể thao.

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng Ban Tổ chức Quả bóng vàng Việt Nam 2025, chia sẻ giải thưởng năm nay đánh dấu cột mốc 30 năm của một giải thưởng uy tín, là biểu tượng cao quý mà mọi cầu thủ đều khao khát.

“30 năm qua, từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1995, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng, đến hôm nay đã trở thành biểu tượng danh giá và là phần thưởng cao quý mà tất cả các cầu thủ bóng đá nước nhà đều muốn một lần nhận được trong sự nghiệp,” ông Nguyễn Khắc Văn phát biểu.

Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết: "Uy tín của Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam được khẳng định bằng quy trình và các tiêu chí bầu chọn mang tính thống nhất và chính xác cao. Bởi lẽ, tham gia đề cử và bầu chọn là các nhà báo hiểu biết tường tận về môn bóng đá tại các cơ quan báo chí, phát thanh-truyền hình trên cả nước, cùng với các huấn luyện viên và chuyên gia uy tín trong làng bóng đá nước nhà."

"Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam cũng chính là động lực thúc đẩy các cầu thủ thể hiện nhiều hơn giá trị, vai trò của mình trên sân cỏ và ngoài xã hội. Giữ phẩm chất của một ngôi sao chính là câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần vượt khó và lao động chân chính để nuôi dưỡng ước mơ thành công cho trẻ em; cũng qua đó, xây dựng sự bền vững cho giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam."

Trong năm 2025, bóng đá Việt Nam đã giành được những kết quả ấn tượng: Vô địch ASEAN Cup 2024, Vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025, giành quyền tham dự các Vòng chung kết châu Á ở cả bóng đá sân 11 người, bóng đá nữ và futsal. Các đội tuyển U22 Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển futsal sẽ bước vào tranh tài tại SEA Games 33 trong tháng 12 tới đây, với mục tiêu giành được thành tích cao nhất.

Hành trình của các đội tuyển, phong độ của mỗi cá nhân tuyển thủ ở sân chơi Đông Nam Á nói trên có thể sẽ tác động trực tiếp đến kết quả bầu chọn các danh hiệu Quả bóng vàng năm nay.

Lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 12 tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

