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Phường Quang Trung ra quân tổng vệ sinh môi trường

Xuân Thu
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(Baothanhhoa.vn) - Nhằm tạo cảnh quan đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp, nâng cao ý thức của người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường, sáng 6/9, UBND phường Quang Trung tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Phường Quang Trung ra quân tổng vệ sinh môi trường

Nhằm tạo cảnh quan đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp, nâng cao ý thức của người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường, sáng 6/9, UBND phường Quang Trung tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Phường Quang Trung ra quân tổng vệ sinh môi trường

Cán bộ, công chức, viên chức phường Quang Trung ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường.

Các lực lượng tập trung thu gom rác, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, xử lý các điểm tồn đọng rác thải, góp phần tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, thông thoáng.

Ông Lê Thanh Bình, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 7 cho biết: “Ngay từ khi phường phát động, tổ dân phố đã chuẩn bị dụng cụ, huy động cán bộ, đảng viên, các đoàn thể và Nhân dân cùng tham gia. Chúng tôi mong muốn mỗi người nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung để khu phố luôn sạch đẹp”.

Phường Quang Trung ra quân tổng vệ sinh môi trường

Nhân dân phố 3 dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các ngõ phố.

Phường Quang Trung ra quân tổng vệ sinh môi trường

Cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Quang Trung tham gia dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường lớp.

Điểm đáng chú ý, hoạt động tổng vệ sinh môi trường được phường Quang Trung xác định không chỉ thực hiện theo đợt mà sẽ duy trì thường xuyên vào mỗi chủ nhật hằng tuần, từng bước hình thành ý thức tự giác giữ gìn môi trường sống trong cán bộ và Nhân dân.

Xuân Thu

Từ khóa:

#Phường Quang Trung #Vệ sinh môi trường #Quân #Cảnh quan đô thị #Nâng cao #sáng #sạch đẹp #Tổ dân phố #giữ gìn #Nhân dân

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