Phường Quảng Phú hoàn thành nhiều chỉ tiêu năm 2026 ngay trong 6 tháng đầu năm

Sáng 20/7, HĐND phường Quảng Phú khai mạc Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2026; đồng thời xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng định hướng phát triển địa phương trong giai đoạn mới.

Quang cảnh tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe UBND phường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; nghe báo cáo thẩm tra của các ban HĐND phường đối với các nội dung trình kỳ họp.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Phú Trịnh Tuấn Thành phát biểu khai mạc kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, phường Quảng Phú đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Trong tổng số 29 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của HĐND phường Quảng Phú, đến hết 6 tháng đầu năm 2026 đã có 5 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch năm; 7 chỉ tiêu đạt trên 70% kế hoạch; một số chỉ tiêu đang trong thời gian theo dõi, đánh giá theo quy định.

Phường đã chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp còn 23 tổ dân phố, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Chủ toạ kỳ họp.

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường cơ bản thống nhất với báo cáo, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương.

Trên cơ sở đó, HĐND phường sẽ xem xét, thông qua các nội dung quan trọng, như:

Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết bổ sung chỉ tiêu xây dựng phường đạt tiêu chí an toàn thực phẩm vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026; Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2025; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công ngân sách Nhà nước năm 2026 (lần 3); Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026-2030.

Việt Hương