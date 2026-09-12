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Phường Hạc Thành, xã Quảng Ngọc ra quân thiết lập trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

Vũ Phương - Nguyễn Đạt
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/9, phường Hạc Thành và xã Quảng Ngọc đồng loạt ra quân thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường với sự tham gia của đông đảo các lực lượng.

Phường Hạc Thành, xã Quảng Ngọc ra quân thiết lập trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

Sáng 12/9, phường Hạc Thành và xã Quảng Ngọc đồng loạt ra quân thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường với sự tham gia của đông đảo các lực lượng.

Phường Hạc Thành, xã Quảng Ngọc ra quân thiết lập trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

Các lực lượng dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, làm sạch vỉa hè trên địa bàn phường Hạc Thành.

• Tại phường Hạc Thành, 13 tổ công tác phụ trách 13 tổ dân phố đã tập trung kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; tháo dỡ, thu giữ chậu hoa, cây cảnh, lều quán, biển quảng cáo và các vật dụng gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Phường Hạc Thành, xã Quảng Ngọc ra quân thiết lập trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

Tuyên truyền, nhắc nhở hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh.

Cùng với xử lý vi phạm, lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường. Những trường hợp đã được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Phường Hạc Thành, xã Quảng Ngọc ra quân thiết lập trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

Các đại biểu tham dự lễ phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Quảng Ngọc.

• Tại xã Quảng Ngọc, ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã triển khai quét dọn các tuyến đường trục chính, thu gom, xử lý rác thải; phát quang cây cỏ, khơi thông cống rãnh, xử lý các điểm có nguy cơ phát sinh rác thải.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tổ chức cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang khuôn viên, cảnh quan, góp phần tạo diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp.

Phường Hạc Thành, xã Quảng Ngọc ra quân thiết lập trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

Đông đảo người dân xã Quảng Ngọc tham gia quét dọn vệ sinh môi trường.

Sau đợt ra quân, công tác tổng vệ sinh môi trường được các địa phương duy trì định kỳ hằng tuần, qua đó góp phần giữ gìn cảnh quan sạch đẹp, xây dựng môi trường sống văn minh và nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường.

Vũ Phương - Nguyễn Đạt

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