Phường Hạc Thành tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ I

Sáng 28/8, phường Hạc Thành tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025-2030. Dự hội nghị có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Sở Nội vụ.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành trao Giấy khen cho các tập thể điển hình tiên tiến.

Phường Hạc Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 10 phường: Trường Thi, Phú Sơn, Điện Biên, Lam Sơn, Ba Đình, Ngọc Trạo, Đông Sơn, Đông Hương, Đông Hải, Đông Vệ và 1 phần diện tích, dân số của phường Đông Thọ, An Hưng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nhiệm kỳ 2020-2025, TP Thanh Hóa trước đây, phường Hạc Thành ngày nay đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị và các tổ dân phố bám sát tình hình thực tế, cụ thể hóa chủ trương, kế hoạch của cấp trên để triển khai hiệu quả Luật Thi đua – Khen thưởng và phát động phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong xã hội và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường Hạc Thành phát biểu khai mạc hội nghị.

Tiêu biểu như trong lĩnh vực kinh tế, các phong trào thi đua đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên làm giàu và huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển. Nhờ đó, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân giai đoạn 2023-2025 ước đạt 9,19%, là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức; thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 ước đạt hơn 5.466 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 120,5 triệu đồng, gấp 1,2 lần so với thu nhập bình quân của cả tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường Hạc Thành trình bày báo cáo tại hội nghị.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển mạnh mẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; hoạt động tín ngưỡng, lễ hội tại các di tích, danh lam thắng cảnh được chấn chỉnh và quản lý chặt chẽ không để xảy ra sai phạm.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Phong trào thi đua trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh được thực hiện sâu rộng, với nhiều mô hình cụ thể, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng.

Trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã phát động nhiều phong trào thi đua như “Lãnh đạo mẫu mực, cán bộ chuyên cần, tích cực”, “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”... Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức đối với Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn 2025-2030, bám sát phương châm, chủ đề và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ I, phường Hạc Thành tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; giải quyết kịp thời những vấn đề Nhân dân quan tâm; củng cố quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng Hạc Thành đến năm 2030 trở thành phường thông minh, kiểu mẫu của tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND phường Hạc Thành đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030.

Các đồng chí lãnh đạo phường Hạc Thành trao Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến, giai đoạn 2025-2030.

Nhân dịp này, 12 tập thể và 25 cá nhân đã được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND phường Hạc Thành vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2020-2025.

Tố Phương