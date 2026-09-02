Phường Hạc Thành sau 5 ngày ra quân lập lại trật tự đô thị

Sau 5 ngày ra quân cao điểm thiết lập trật tự đô thị, trật tự công cộng, diện mạo nhiều tuyến phố trung tâm phường Hạc Thành đã có chuyển biến rõ nét. Những điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè từng bước được giải tỏa; giao thông được chấn chỉnh, cảnh quan đô thị thông thoáng, sạch đẹp hơn.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh trên địa bàn phường Hạc Thành.

Là địa bàn trung tâm, hoạt động kinh doanh, giao thương diễn ra sôi động, phường Hạc Thành cũng là nơi thường xuyên phát sinh các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về tiếp tục cao điểm thiết lập trật tự đô thị, trật tự công cộng năm 2026, Công an phường Hạc Thành đã huy động lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, chia thành 3 tổ công tác, trực tiếp kiểm tra, tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm tại các tuyến phố, khu vực đông dân cư và những điểm thường xuyên phát sinh vi phạm.

Lực lượng chức năng ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh.

Trong quá trình ra quân, các tổ công tác không chỉ kiểm tra, nhắc nhở mà còn trực tiếp gặp gỡ, giải thích để các hộ kinh doanh tự giác thu dọn hàng hóa, di chuyển vật dụng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo gây cản trở giao thông, che khuất tầm nhìn.

Tình trạng họp chợ, tập kết hàng hóa, vật liệu không đúng nơi quy định; dừng, đỗ phương tiện gây mất trật tự, an toàn giao thông cũng được tập trung chấn chỉnh.

Ông Dương Đình Thanh, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Đội Cung 1, phường Hạc Thành cho biết, việc ra quân là cần thiết, góp phần xử lý những bất cập trên các tuyến phố, bảo đảm mỹ quan đô thị. Ông mong muốn hoạt động này được duy trì thường xuyên hơn.

Video: Ông Dương Đình Thanh, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Đội Cung 1, phường Hạc Thành.

Theo ông Trịnh Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hạc Thành, sự phối hợp giữa các lực lượng của phường, công an và môi trường trong đợt cao điểm đã góp phần lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Cùng với lập lại trật tự đô thị, công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan cũng được triển khai đồng bộ. Sau 5 ngày ra quân (từ 28/8 đến 1/9), hơn 100 điểm kinh doanh trên vỉa hè được giải tỏa; gần 300 biển quảng cáo và đồ vật vi phạm được thu giữ; hơn 500 trường hợp vật dụng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè được di chuyển; hơn 200 lượt phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định được nhắc nhở.

Riêng từ ngày 28 đến 30/8, Công an phường Hạc Thành phát hiện, xử lý 65 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường, với tổng số tiền xử phạt hơn 55,5 triệu đồng.

Viddeo: Thượng tá Phùng Văn Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Hạc Thành.

Thượng tá Phùng Văn Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Hạc Thành cho biết: “Lực lượng tập trung tuyên truyền, xử lý những vấn đề nổi cộm về trật tự đô thị. Công an phường tiếp tục đẩy mạnh xử lý vi phạm; đồng thời mong muốn người dân đồng hành, chấp hành và cùng duy trì trật tự đô thị”.

Trong dịp Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới, Công an phường Hạc Thành tiếp tục tăng cường lực lượng tại các khu vực đông người, điểm vui chơi, nơi tổ chức sự kiện và cổng trường học; chủ động phòng ngừa ùn tắc, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Mục tiêu của đợt cao điểm không chỉ là xử lý những vi phạm trước mắt mà quan trọng hơn là hình thành ý thức tự giác trong Nhân dân, duy trì trật tự đô thị thường xuyên, lâu dài, từng bước xây dựng những tuyến phố thông thoáng, sạch đẹp, an toàn và văn minh.

Đình Giang