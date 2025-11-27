Hotline: 0822.173.636   |

Phường Hạc Thành phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ

(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Công văn số 786/MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, chiều 27/11, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Công văn số 786/MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, chiều 27/11, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Các đồng chí lãnh đạo phường Hạc Thành ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ.

Thời gian vừa qua, mưa lũ đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt đang rất cần sự quan tâm, chung tay cứu trợ từ các cấp, các ngành và đồng bào cả nước.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành Mai Văn Xuân phát động ủng hộ.

Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” tốt đẹp của dân tộc, tại lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo phường Hạc Thành cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Trung tâm Chính trị phường Hạc Thành đã tham gia đóng góp, ủng hộ.

Ngoài cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã tiếp nhận ủng hộ của các tập thể, cá nhân hảo tâm trên địa bàn phường.

Tổng số tiền quyên góp, ủng hộ tại lễ phát động là gần 112 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tiếp nhận ủng hộ của các tập thể, cá nhân.

Theo kế hoạch của Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành, thời gian quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên kéo dài từ ngày 26/11 đến 28/12/2025.

