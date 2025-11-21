Phường Hạc Thành bố trí thêm điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả phục vụ, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử, UBND phường Hạc Thành bố trí thêm điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạc Thành giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Theo đó, kể từ ngày 24/11/2025, UBND phường Hạc Thành sẽ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại 2 địa điểm, cụ thể như sau:

Địa điểm thứ nhất: Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa (Tại Trung tâm Hành chính phường Hạc Thành).

Địa điểm thứ hai: Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa (Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa).

Hạc Thành là phường có dân số đông nhất tỉnh Thanh Hóa, với hơn 197.000 người. Do vậy, lượng tổ chức, công dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường rất đông. Để đảm bảo Trung tâm hoạt động thông suốt, không để tổ chức và công dân phải chờ đợi lâu, ngày 28/10/2025 UBND phường đã có công văn gửi UBND tỉnh về việc xin bố trí thêm điểm tiếp nhận hồ sơ hành chính đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạc Thành. Ngày 6/11/2025, UBND tỉnh đã có Công văn số 19484/UBND-HCC về việc bố trí thêm địa điểm tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạc Thành. Tại công văn này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng thống nhất với đề nghị của UBND phường Hạc Thành về việc bố trí thêm địa điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạc Thành và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đông Sơn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Nguyên Mai