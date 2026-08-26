Phụ nữ xã Thọ Ngọc hiến đất làm đẹp đường quê

Những hàng cây xanh mướt chạy dài hai bên đường các thôn Thọ Tiến, Hữu Vi, Ngọc Sơn, Thọ Cường, Quần Tín... thuộc xã Thọ Ngọc đã tạo cảm giác thư thái cho khách qua đường và người dân. Từng tuyến hàng rào xanh được cắt tỉa gọn gàng, đường thông thoáng, sạch đẹp nối liền các khu dân cư là kết quả sau nhiều năm xã Thọ Ngọc vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông.

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Thọ Ngọc chăm sóc hàng rào xanh.

Năm 2024, gia đình chị Phạm Thị Thủy, thôn Thọ Tiến đã tự nguyện hiến 100m2 đất để mở rộng tuyến đường thôn. Việc làm của chị đã lan tỏa đến nhiều hộ khác làm theo. Sau khi tuyến đường thôn được mở rộng, chị Thủy và các chị em trong chi hội tiếp tục miệt mài trồng và chăm sóc từng gốc cây xanh, tỉa nhánh để tạo thành hàng rào xanh mát mắt, tạo nên diện mạo khang trang cho tuyến đường.

Chị Lê Thị Tí, chi hội trưởng phụ nữ thôn Thọ Tiến, cho biết: “Chi hội có 68 hội viên tự nguyện hiến đất để mở rộng 9 tuyến đường trong thôn từ 5m lên 6,5m, tuyến liên xã từ 6m lên 10m. Bình quân mỗi hộ hiến khoảng 120m2 đất, có những hộ hiến tới 200m2. Điều đáng quý là tất cả đều xuất phát từ tinh thần tự nguyện, không so đo, tính toán thiệt hơn”.

Từ những hộ gia đình hội viên tiên phong hiến đất, như các chị Phạm Thị Thủy, Đỗ Thị Bích, Nguyễn Thị Nương, Trịnh Thị Thảo... phong trào hiến đất ở thôn Thọ Tiến cũng như nhiều thôn trên địa bàn xã Thọ Ngọc đã ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Mỗi mét vuông đất được hiến tặng không chỉ góp phần mở rộng những con đường quê mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia vì lợi ích chung của cộng đồng.

Chị Chung Thị Quyết, Chủ tịch Hội LHPN xã, cho biết: “Để phong trào được duy trì và phát huy hiệu quả, Hội LHPN xã Thọ Ngọc đã rà soát các tuyến đường, đánh giá thực trạng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chi hội, tổ hội. Mỗi chi hội đảm nhận ít nhất một tuyến đường tự quản; mỗi tổ hội phụ trách một đoạn đường; hội viên cùng nhau chăm sóc hàng rào xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường và vận động người dân không xả rác bừa bãi. Với cách làm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, Hội LHPN xã Thọ Ngọc tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực trong mỗi hội viên, phụ nữ”.

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Thọ Ngọc chăm sóc hàng rào xanh.

Hình ảnh cán bộ, hội viên phụ nữ xã Thọ Ngọc cùng nhau phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào mỗi dịp cuối tuần nay đã trở nên quen thuộc. Thông qua các phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh”, khí thế thi đua được khơi dậy sôi nổi. Chị em không chỉ chủ động cắt tỉa, trồng dặm cây xanh tại những tuyến đường, mà còn tự giác chăm sóc cảnh quan sạch đẹp ngay trước cửa nhà mình. Cùng với đó, các chi hội đồng loạt triển khai nhiều mô hình thiết thực như: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Nhà sạch - vườn đẹp”, “Mỗi hộ một vườn rau sạch”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Hàng rào xanh”, “Biến rác thành tiền”... Đặc biệt, chính sự gương mẫu, nhiệt huyết đi đầu của đội ngũ cán bộ, hội viên nòng cốt đã khơi dậy sự hưởng ứng của người dân và các đoàn thể, cùng tham gia giữ gìn cảnh quan nông thôn.

Đến nay, Hội LHPN xã Thọ Ngọc đang duy trì chăm sóc trên 20km hàng rào xanh, trong đó gắn biển 11 tuyến đường “Hàng rào xanh” do phụ nữ tự quản; triển khai và gắn biển nhiều mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp”, xây dựng 4 “Tuyến đường phụ nữ tự quản”... Những kết quả này cho thấy sự kiên trì, trách nhiệm và công sức của cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại.

Những con đường rộng mở hôm nay không chỉ được tạo nên từ đất đai, công sức hay những hàng cây xanh đang lớn lên từng ngày, mà còn được vun đắp từ tinh thần đoàn kết và tình yêu quê hương của những người phụ nữ nông thôn bình dị. Từ phong trào hiến đất, trồng cây làm đẹp đường quê, một diện mạo mới đang hiện hữu ở Thọ Ngọc, góp phần xây dựng những miền quê đáng sống, nơi người dân cùng chung tay gìn giữ và vun đắp quê hương.

Bài và ảnh: Lê Hà