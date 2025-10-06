Phụ nữ xã Thanh Phong phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Chiều 6/10, Hội LHPN xã Thanh Phong tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và các đại biểu dự đại hội.

Hội Phụ nữ xã Thanh Phong hiện có hơn 2.500 hội viên, đa phần là dân tộc Thái (chiếm 93,34%). Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội LHPN xã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, cụ thể hóa nghị quyết đại hội vào thực tiễn và đạt nhiều kết quả quan trọng. 8/9 chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ xã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Hội viên, phụ nữ luôn tích cực tham gia các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội. Hội đã kết nối đỡ đầu 5 trẻ mồ côi, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 10 căn nhà cho phụ nữ nghèo, giúp 24 hộ phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. Các chương trình mục tiêu quốc gia, Dự án 8 được thực hiện hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng, phát triển.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030, đó là xây dựng Hội Phụ nữ xã vững mạnh, hoạt động hiệu quả, phù hợp điều kiện địa phương. Nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, gần gũi, trách nhiệm, sáng tạo. Phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng nông thôn mới và giữ gìn văn hóa dân tộc. Tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đại hội cũng đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể, thống nhất các giải pháp chủ yếu để thực hiện có hiệu quả mục tiêu trên.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về công tác nhân sự, chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIX. Đồng chí Phùng Thị Hiệp được chỉ định làm Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Phong, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Hà