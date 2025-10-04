Phụ nữ xã Quảng Ninh góp sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Chiều 04/10, Hội LHPN xã Quảng Ninh tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Giai đoạn 2021-2025, phụ nữ xã Quảng Ninh đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương. Các hội viên phụ nữ đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Hội LHPN xã đã hoàn thành vượt mức 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội phụ nữ xã đề ra. Theo đó, Hội đã giúp 150 hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn do nữ làm chủ thoát nghèo; chủ động khai thác, quản lý nguồn vốn tín chấp từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng với tổng dư nợ 86 tỷ đồng cho hơn 1.600 hộ vay phát triển sản xuất; các hoạt động an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, lan toả hành động đẹp, nhân ái của phụ nữ; đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, trách nhiệm và tâm huyết...

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Cống hiến - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Hội LHPN xã Quảng Ninh quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả vì hạnh phúc và tiến bộ của phụ nữ, vì bình đẳng giới, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng xã Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Đại hội đề ra mục tiêu hàng năm vận động, hỗ trợ 3 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; giúp 5 hộ cận nghèo, khó khăn do phụ nữ làm chủ thoát cận nghèo; tiếp tục thực hiện phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Phụ nữ Quảng Ninh hành động, góp phần xây dựng xã Quảng Ninh đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2030”...

Đồng chí Bùi Thị Mai Hoan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng được chỉ định làm Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về chỉ định nhân sự và đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu dự Đại hội tham gia ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại bởi bão số 10 và mưa lũ.

Nhân dịp này, đẻ chia sẻ khó khăn với Nhân dân các địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão số 10 và đợt lũ vừa qua, Ban Chấp hành Hội LHPN xã Quảng Ninh đã phát động ủng hộ đồng bào với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Lê Hà