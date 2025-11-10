Phụ nữ Công an Thanh Hóa: Phát huy bản lĩnh, trí tuệ và nhân văn

Chiều 10/11, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Phụ nữ Công an Nhân dân tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Cục trưởng cục công tác chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ CAND; Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo và quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Hội Phụ nữ cấp trên, Phụ nữ Công an Thanh Hóa ngày càng khẳng định vai trò, vị thế, có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 9/9 chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội đều đạt và vượt.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Các hoạt động Hội Phụ nữ ngày càng đổi mới, có sức lan tỏa sâu rộng với nhiều chương trình ý nghĩa như “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, cùng các kế hoạch thúc đẩy bình đẳng giới và chuyển đổi số. Toàn Hội đã nhận đỡ đầu 75 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí, hiện vật hơn 1 tỷ đồng; riêng Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận đỡ đầu 4 cháu, trong đó có 1 cháu là con liệt sĩ CAND. Trong nhiệm kỳ, Hội đã triển khai 45 công trình, mô hình, phần việc mới và duy trì 170 mô hình, phần việc hiệu quả.

Với những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh được tặng nhiều Bằng khen của Bộ Công an, Trung ương Hội, UBND tỉnh và Hội LHPN tỉnh; là 1 trong 81 tập thể điển hình tiên tiến toàn quốc giai đoạn 2020-2025, được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ V. Nhiều tập thể cơ sở và hội viên cũng được khen thưởng với các danh hiệu thi đua xuất sắc.

Toàn cảnh Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Bản lĩnh - Trí tuệ - Nhân văn - Sáng tạo”, Đại hội đại biểu Phụ nữ Công an Thanh Hóa lần thứ XI nhiệm kỳ 2025-2030 đã thảo luận và quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần cùng cán bộ, chiến sĩ xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa cách mạng, chính quy, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, các đồng chí: Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Cục trưởng cục công tác chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ CAND và Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương những đóng góp bền bỉ của Hội Phụ nữ Công an tỉnh.

Các đồng chí đề nghị: Hội Phụ nữ Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống xây dựng đội ngũ cán bộ nữ tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ mới, không ngừng học hỏi, nỗ lực, sáng tạo vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và phong trào, hoạt động Hội. Dù ở cương vị, chức trách nào, điều kiện, hoàn cảnh nào Phụ nữ công an tỉnh vẫn luôn phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, rèn luyện phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, đoàn kết, sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đại biểu phụ nữ Công an Thanh Hóa đã thông qua quyết định của ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ định công tác nhân sự. Đồng chí Thượng tá Hoàng Thị Chung được chỉ định làm Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Hà