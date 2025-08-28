Phòng, chống ung thư cho trẻ

Khi trẻ bước vào lứa tuổi dậy thì với nhiều thay đổi lớn về cơ thể và tâm lý khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng, trong đó có cả nỗi lo nguy cơ lây nhiễm HPV. Việc chủ động tiêm HPV được coi là “lá chắn” hiệu quả giúp các em giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư nguy hiểm, góp phần bảo vệ sức khỏe cho trẻ.

Tiêm phòng HPV từ sớm giúp bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ nhiễm HPV trong suốt quá trình trưởng thành.

HPV (Human Papillomavirus) là một nhóm virus gây u nhú ở người, lây truyền chủ yếu qua đường tình dục và là nguyên nhân chính gây ra hơn 95% trường hợp ung thư cổ tử cung ở nữ và cũng gây nhiều bệnh nguy hiểm ở nam giới. HPV gồm khoảng 100 chủng, trong đó có hơn 40 chủng virus HPV ảnh hưởng đến đường sinh dục và hậu môn. Trong đó có 15 chủng nguy cơ cao, đặc biệt là chủng 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 là các tuýp thường gặp nhất gây ra các ung thư liên quan HPV cả nam và nữ như ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, hậu môn và các bệnh sinh dục khác. Chính vì không có biểu hiện triệu chứng, nên người bệnh khó phát hiện và vô tình trở thành nguồn lây lan trong cộng đồng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hải Yến, Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cho biết: “Chủ động tiêm vắc-xin HPV cho trẻ là cách tạo “lá chắn” phòng ngừa hiệu quả các bệnh ung thư do HPV gây ra. Độ tuổi lý tưởng nhất để tiêm HPV là từ 9 - 14 tuổi, trước khi trẻ có quan hệ tình dục vì lúc này cơ thể tạo ra miễn dịch tốt nhất. Việc chủ động tiêm sớm, giúp trẻ phòng, tránh các bệnh do HPV gây ra, đồng thời tiết kiệm chi phí và thời gian vì chỉ cần tiêm 2 mũi trước 14 tuổi, thay vì tiêm 3 mũi khi trẻ sang tuổi 15 trở đi".

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 135 cơ sở cung cấp dịch vụ tiêm vắc-xin phòng HPV, trong đó có 2 loại vắc-xin có hiệu quả bảo vệ cao được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam và thế giới là vắc-xin Gardasil tứ giá và vắc-xin Gardasil 9. Trong đó vắc-xin Gardasil tứ giá được chỉ định cho trẻ em gái và nữ giới (9 - 26 tuổi). Vắc-xin Gardasil 9 được chỉ định sử dụng đối với người 9 - 45 tuổi cả nam và nữ, bất kể đã quan hệ tình dục, lập gia đình, dậy thì hay chưa dậy thì.

Chị Nguyễn Thị Vinh ở phường Hạc Thành đưa con gái Vũ Lê Bảo Ch. (12 tuổi) đến tiêm mũi vắc-xin đầu tiên tại Trung tâm Tiêm chủng VNVC Thanh Hóa, chia sẻ: “Gia đình tôi có hai cháu gái, con đầu được gia đình cho tiêm chủng virus HPV khi cháu học lớp 6. Khi các cháu bước vào tuổi dậy thì, qua tìm hiểu thông tin đại chúng và tư vấn của các bác sĩ, gia đình thấy việc tiêm vắc-xin HPV là vô cùng quan trọng, giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư nguy hiểm, vì vậy khi các con đến tuổi dậy thì, gia đình đều cho các con đi tiêm".

Có nhiều phụ huynh chủ động cho con tiêm chủng nhưng vẫn còn có phụ huynh còn băn khoăn, lo lắng không biết vắc-xin HPV có gây ra vô sinh ở phụ nữ không và liệu vắc-xin HPV có gây những tác dụng phụ gì... nên vẫn còn chần chừ trong việc đưa con đi tiêm chủng. Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Thị Hải Yến, cho biết: Các chuyên gia y tế đã khẳng định vắc-xin Gardasil tứ giá và Gardasil 9 đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và nhiều quốc gia kiểm nghiệm về tính an toàn. Các phản ứng phụ thường gặp cũng tương tự như tiêm các loại vắc-xin phòng bệnh khác, nếu có thường rất nhẹ như đau tại vị trí tiêm, sốt nhẹ, mệt mỏi; vắc-xin HPV không có liên quan đến vô sinh ở bé gái hay phụ nữ.

Chị Đặng Thị Phương ở phường Bỉm Sơn, cho biết: “Qua sự tư vấn cặn kẽ của bác sĩ, gia đình tôi được biết việc tiêm vắc-xin HPV không chỉ ở nữ giới mà tiêm ở nam giới cũng rất quan trọng. Virus này cũng gây ra các bệnh lý và ung thư sinh dục ở nam, trong đó ung thư hầu họng, hậu môn liên quan HPV. Việc tiêm vắc-xin HPV là biện pháp hữu hiệu để dự phòng nhiễm HPV và các bệnh lý liên quan. Vì vậy, khi con đến tuổi dậy thì, gia đình tôi cũng tìm hiểu để tiêm phòng cho con”.

Những ảnh hưởng từ HPV đều có nguy cơ gây ra nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe của người bệnh. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, với tỷ lệ bệnh ung thư cổ tử cung và các bệnh lý liên quan đến HPV có chiều hướng gia tăng cả nam và nữ. Vì vậy, việc các bậc phụ huynh chủ động trong việc tiêm vắc-xin HPV cho con là cần thiết. Cùng với tiêm vắc-xin HPV và duy trì chế độ sinh hoạt điều độ, thể dục - thể thao hợp lý, giáo dục cho trẻ về sức khỏe giới tính... là “chìa khóa” trong việc bảo vệ sức khỏe để các em có tương lai tốt đẹp hơn.

