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Phơi nông sản chiếm dụng lòng đường - hiểm họa tai nạn giao thông

Vũ Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Thời điểm này, người dân tại nhiều vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang bước vào mùa thu hoạch lúa. Để có mặt bằng phơi nông sản, một số hộ dân tận dụng vỉa hè, lề đường, thậm chí trải lúa, rơm rạ ngay dưới lòng đường. Tình trạng này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Phơi nông sản chiếm dụng lòng đường - hiểm họa tai nạn giao thông

Thời điểm này, người dân tại nhiều vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang bước vào mùa thu hoạch lúa. Để có mặt bằng phơi nông sản, một số hộ dân tận dụng vỉa hè, lề đường, thậm chí trải lúa, rơm rạ ngay dưới lòng đường. Tình trạng này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Phơi nông sản chiếm dụng lòng đường - hiểm họa tai nạn giao thông

Sau mỗi vụ thu hoạch, nhiều tuyến đường trên địa bàn nông thôn lại trở thành nơi người dân phơi lúa, rơm rạ. Từ vỉa hè, lề đường đến cả lòng đường dành cho phương tiện lưu thông cũng bị chiếm dụng hoàn toàn. (Ảnh chụp ngày 11/9 tại đường Núi Tiên, thôn Bái Ân 1, xã Định Hòa).

Phơi nông sản chiếm dụng lòng đường - hiểm họa tai nạn giao thông

Tại nhiều tuyến đường, người dân còn còn trải lúa, rơm rạ chiếm gần như toàn bộ mặt đường, khiến các phương tiện lưu thông rất khó khăn. (Ảnh chụp ngày 11/9 tại thôn Trung Thôn, xã Thiệu Quang).

Phơi nông sản chiếm dụng lòng đường - hiểm họa tai nạn giao thông

Những dải lúa nằm dưới lòng đường khiến người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ, đánh lái tránh né hoặc di chuyển sát vào phần đường còn lại, dễ dẫn đến nguy cơ va chạm với phương tiện khác. (Ảnh chụp ngày 9/9 tại đường tỉnh 515, qua địa bàn xã Thiệu Trung).

Phơi nông sản chiếm dụng lòng đường - hiểm họa tai nạn giao thông

Việc điều khiển phương tiện đi vào những dải lúa tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Nếu không làm chủ được tay lái, người điều khiển phương tiện rất dễ bị trượt ngã dẫn đến tai nạn. (Ảnh chụp ngày 11/9 tại thôn Trung Thôn, xã Thiệu Quang).

Phơi nông sản chiếm dụng lòng đường - hiểm họa tai nạn giao thông

Đã có không ít trường hợp, rơm rạ cuốn vào gầm xe còn có thể gây hư hỏng máy móc, thậm chí dẫn đến nguy cơ cháy nổ. (Ảnh chụp ngày 11/9 tại đường tỉnh 516C, xã Định Hòa).

Phơi nông sản chiếm dụng lòng đường - hiểm họa tai nạn giao thông

Không chỉ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, chính những người dân phơi, đảo lúa, rơm rạ dưới lòng đường cũng có nguy cơ bị tai nạn khi rất dễ va chạm với phương tiện đang lưu thông. (Ảnh chụp ngày 11/9 tại thôn Bái Ân 1, xã Định Hòa).

Video: Người dân phơi lúa trên đường.

Vũ Phương

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