Rà soát bất cập khu vực giao cắt với đường sắt, giảm tai nạn giao thông

Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo Cảnh sát giao thông tăng kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông đường sắt ở các đường ngang, lối đi tự mở, khu vực không có gác chắn.

Ít nhất 2 người tử vong trong vụ va chạm giữa xe ôtô bán tải với tàu hoả tại Đồng Nai. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Tối 28/7, một vụ tai nạn giao thông đường sắt đã xảy ra tại Đồng Nai làm 2 người chết, 3 người bị thương.

Khi nhân viên gác chắn đóng đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, để đón tàu chạy từ Bắc vào Nam, bất ngờ ôtô bán tải do người đàn ông cầm lái, chở một phụ nữ và hai cháu bé đi từ trong hẻm ra.

Ôtô chạy tới khu vực giao cắt đường sắt để vào đường Phạm Văn Thuận, bị tàu chạy tốc độ khá cao đâm vào.

Tai nạn khiến ôtô văng sang vỉa hè, va chạm vào công nhân đang dọn rác khiến người này tử vong tại chỗ. Một bé trai trên xe rơi xuống đường, không qua khỏi. Tài xế và hai người còn lại bị thương nặng.

Phần đầu ôtô bán tải biến dạng, nhiều mảnh vỡ của xe văng xa khiến một số người đi bộ gần đó hoảng sợ, tìm cách thoát thân.

Khu vực tai nạn có gác chắn ở hai đầu đường Phạm Văn Thuận và hẻm vào chợ dân sinh phường Thống Nhất ngay cạnh đường sắt.

Hướng xe ôtô di chuyển từ đường dân sinh song song với đường sắt đi theo hướng ra đường Phạm Văn Thuận không có gác chắn. Theo một số người chứng kiến, khi tàu hỏa sắp tới, nhân viên trực chốt đã hạ barie, thổi còi báo hiệu nhưng ôtô vẫn chạy vào.

Sau vụ tai nạn, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, xử lý nghiêm các hành vi không chấp hành các quy định khi đi qua đường ngang, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Rà soát các đường ngang dân sinh đi qua đường sắt không đảm bảo an toàn và đề xuất giải pháp khắc phục.

Để giảm thiểu tai nạn giao thông đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông đường sắt tại các đường ngang, lối đi tự mở, khu vực không có gác chắn, vị trí nguy hiểm như: vượt qua đường ngang khi đèn đỏ bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường khi qua đường ngang; dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trong phạm vi đường ngang; người đi bộ vi phạm khổ giới hạn đường sắt...

Xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt; rà soát tổ chức giao thông tại các khu vực đường ngang giao với đường sắt để kiến nghị ngành đường sắt và chính quyền địa phương lắp đặt gác chắn, đèn tín hiệu... tăng cường tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông nhằm hạn chế tai nạn giao thông./.

Theo TTXVN