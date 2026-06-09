Phối hợp tổ chức tốt các hội thi, giải thưởng về khoa học công nghệ

Sáng 9/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tổ chức hội nghị Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 15 (2026-2027) và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thanh Hoá lần thứ 15 (2026-2027).

Tại hội nghị, đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa đã công bố Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Thư ký hội thi, cơ cấu giải thưởng; dự thảo kế hoạch tổ chức, thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 15 (2026-2027) và quy chế, kế hoạch triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa trình bày dự thảo Kế hoạch triển khai tổ chức các hội thi, giải thưởng.

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 15 gồm 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông - vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông - lâm - ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y, dược; Giáo dục và đào tạo.

Đối t­­ượng dự thi là mọi cá nhân đang làm việc và sinh sống tại Thanh Hóa; ngư­ời Thanh Hóa ở tỉnh ngoài, nước ngoài, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp; các tổ chức của Thanh Hóa có các giải pháp kỹ thuật thuộc một trong 6 lĩnh vực của hội thi.

Thời hạn nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 30/6/2027. Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn giải pháp trao giải cấp tỉnh và tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 19.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2026 cũng được triển khai trên 6 lĩnh vực, gồm: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí và tự động hóa; Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; Công nghệ Vật liệu; Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; Tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

Đối t­­ượng dự thi là các tác giả hoặc đồng tác giả là công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài; người nước ngoài đang lao động, học tập, công tác tại Thanh Hóa có các công trình khoa học và công nghệ đã được Hội đồng khoa học cấp tỉnh và tương đương trở lên nghiệm thu trong 5 năm (từ tháng 5/2021 đến ngày 30/5/2026).

Thời gian nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng đến hết ngày 10/10/2026. Ban tổ chức sẽ xét, lựa chọn các công trình có giá trị khoa học, công nghệ và xã hội tham gia giải thưởng toàn quốc.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Trên cơ sở dự thảo kế hoạch, thể lệ, các thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký hội thi và giải thưởng đã thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm thu hút tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi, nâng cao chất lượng các giải pháp, công trình tham gia.

Trong thời gian tới, các sở, ngành, đơn vị liên quan sẽ tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa, thể lệ hội thi, quy chế giải thưởng; phối hợp với các cấp, các ngành phát hiện, hướng dẫn, hỗ trợ các tác giả, nhóm tác giả hoàn thiện hồ sơ tham gia dự thi.

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 15 (2026-2027) và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được tổ chức nhằm thúc đẩy các hoạt động sáng tạo kỹ thuật, nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống; góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cẩm Tú