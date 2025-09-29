Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra, chỉ đạo khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra

Ngày 29/9, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục thiệt hại sau bão số 10 và mưa lũ tại các xã Cẩm Thủy, Cẩm Tú và Cẩm Thạch.

Đoàn công tác kiểm tra thiệt hại tại đám cháy trên địa bàn xã Cẩm Thủy.

Theo báo cáo thiệt hại ban đầu của xã Cẩm Thủy, trên địa bàn xã hiện có 15ha lúa chín bị ngập úng; một cửa hàng sách và thiết bị giáo dục rộng 180m2 bị cháy, rất may không có thiệt hại về người. Kiểm tra thực trạng đám cháy, Phó chủ tịch Mai Xuân Liêm đã thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại.

Đoàn công tác hỗ trợ, động viên gia đình thiệt hại do hỏa hoạn.

Tại xã Cẩm Tú, đoàn công tác đã đến kiểm tra các điểm ngập úng tại km14+100, tỉnh lộ 523E và thôn Kim Mẫn. Báo cáo nhanh của xã cho thấy, ngoài thiệt hại về hoa màu thì tình trạng nước sông Mã dâng cao đã làm sập 1 nhà dân; 14 hộ ngập sâu phải di dời...

Vị trí ngập sâu trên tuyến đường tỉnh 523E.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến chỉ đạo tại điểm ngập úng trên QL 217, đoạn qua địa bàn xã Cẩm Thạch. Đồng chí Phó chủ tịch tỉnh yêu cầu lực lượng túc trực tại đây, căn cứ diễn biến tình hình ngập úng, đặt rào chắn cấm các phương tiện không cho giao thông qua lại.

Một vị trí ngập úng phải di dời tại xã Cẩm Tú.

Một điểm ngập úng tại xã Cẩm Thạch.

Qua kiểm tra tình hình thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao kinh nghiệm ứng phó với bão trên tinh thần chủ động, khẩn trương ứng phó của cấp ủy, chính quyền các địa phương.

Đồng chí Phó chủ tịch nhấn mạnh, sau khi bão đổ bộ, dự báo lượng mưa sắp tới là rất lớn, đặc biệt là các xã khu vực miền núi, nguy cơ sạt lở đất kèm lũ ống, lũ quét và ngập úng. Vì vậy, chính quyền các địa phương phải nghiêm túc thực hiện công tác túc trực 24/24h theo phương châm “4 tại chỗ”; tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình và sẵn sàng thực hiện phương án di dời người dân khỏi những khu vực có nguy cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, ngập úng đến nơi an toàn.

Theo dõi chặt chẽ các khu vực nguy hiểm, xung yếu, như ngầm, tràn, khu vực trũng thấp gần khu dân cư để cắm biển cảnh báo, ngăn không cho người và phương tiện đi qua khi không đảm bảo an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chỉ đạo tại điểm ngập úng xã Cẩm Tú.

Triển khai ngay các lực lượng, trang thiết bị đảm bảo theo phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là công tác thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành thông suốt trước, trong và sau bão, lũ.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện tại những khu vực xung yếu; không để xảy ra chia cắt, gián đoạn về giao thông; không để thiếu lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời gian ứng phó với bão, mưa lũ sau bão.

