Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ngọc Lặc

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), chiều 10/11, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân khu dân cư thôn Vân Hòa, xã Ngọc Lặc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng các đại biểu tham dự ngày hội với người dân thôn Vân Hòa.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng các đại biểu và Nhân dân thôn Vân Hòa đã ôn lại lịch sử 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và phát triển sản xuất, kinh doanh của thôn thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng các đại biểu tham dự ngày hội.

Thôn Vân Hòa có 324 hộ với 1.482 nhân khẩu, trong đó đồng bào Mường chiếm 97%. Thời gian qua, Ban công tác Mặt trận thôn phối hợp với Chi bộ và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại ngày hội.

Nhiều hộ dân tiêu biểu phát triển mô hình kinh tế hiệu quả như hộ ông Phạm Văn Kiên với mô hình nông lâm nghiệp; Phạm Văn Hùng chăn nuôi kết hợp sinh vật cảnh; các hộ Phạm Văn Nhất, Phạm Văn Thiên, Phạm Thị Hiệp kinh doanh dịch vụ; Phạm Minh Quang, Phạm Văn Phước trồng na hoàng hậu; Phạm Văn Cư trồng quýt vòi...

Bí thư thôn Vân Hòa báo cáo tại ngày hội.

Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật giúp nâng cao năng suất, tạo việc làm ổn định, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,85%, hộ cận nghèo 4,32%. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, năm 2025 thôn có 82% hộ đạt “Gia đình văn hóa”, liên tục được công nhận là “Khu dân cư văn hóa tiêu biểu”. Các hoạt động văn nghệ, thể thao, sinh hoạt cộng đồng được duy trì, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ngày càng khởi sắc.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chúc mừng những thành tích của thôn Vân Hòa đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời, nhấn mạnh ngày hội là nhằm xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường sức mạnh của khối Đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới. Thông qua đó, đem lại những giá trị tinh thần, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội từ mỗi thôn, bản, làng, tổ dân phố, cụm dân cư...

Người dân thôn Vân Hòa tham gia ngày hội trong niềm vui, phấn khởi.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm mong muốn cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể của xã Ngọc Lặc nói chung và thôn Vân Hòa nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được; tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của Nhân dân; khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới... quyết tâm phấn đấu xây dựng thôn nói riêng và xã Ngọc Lặc nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao tặng cán bộ, Nhân dân thôn Vân Hòa bức ảnh “Bác Hồ với bác Tôn”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Gia Hòa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã trao tặng cán bộ, Nhân dân thôn Vân Hòa bức ảnh “Bác Hồ với bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; trao 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Gia Hòa; trao tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Lặc Phạm Tiến Dũng tặng quà cho thôn Vân Hòa.

Nhân dịp này, xã Ngọc Lặc tặng Giấy khen cho khu dân cư thôn Vân Hòa và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, năm 2025.

Lê Hợi