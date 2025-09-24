Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp trực tuyến với 76 xã miền núi triển khai công tác ứng phó bão số 9

Chiều 24/9, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến với 76 xã khu vực miền núi của tỉnh chỉ đạo các biện pháp ứng phó với bão số 9 năm 2025 (RAGASA).

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng; Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh; Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Hội nghị kết nối đến 76 điểm cầu các xã miền núi của tỉnh. (Ảnh chụp màn hình)

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 24/9, tâm bão số 9 ở khoảng 21,5 độ vĩ Bắc - 112,6 độ kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 510km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Ngoài ra, ngay sau bão số 9 có khả năng rất cao sẽ xuất hiện bão số 10 trên Biển Đông.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ đêm 24/9 đến hết ngày 27/9, khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa ở khu vực vùng núi phổ biến từ 100-200 mm, có nơi trên 200 mm; khu vực đồng bằng ven biển từ 70-150 mm, có nơi trên 150 mm. Mưa to tập trung vào các ngày 26 và 27/9.

Lãnh đạo xã Thạch Lập báo cáo tình hình và kế hoạch triển khai các phương án ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 9. (Ảnh chụp màn hình)

Tại hội nghị, đại diện các địa phương tại các điểm cầu đã báo cáo tình hình và kế hoạch triển khai các phương án ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 9.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: Bão số 9 là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển với tốc độ nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Để hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra, đề nghị các địa phương khu vực miền núi và các sở, ngành, đơn vị liên quan không được chủ quan, lơ là; đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với bão.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã miền núi đã được cấp phát điện thoại vệ tinh cần quản lý, nghiên cứu sử dụng hiệu quả trong trường hợp cần thiết. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng máy phát điện, đảm bảo thông tin được liên tục, thông suốt khi gặp sự cố về điện lực; đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo điều hành, cứu hộ cứu nạn, tránh tình trạng gián đoạn thông tin trong lúc khẩn cấp. Sau bão, các máy phát điện sẽ được điều chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công xã khai thác, sử dụng, bảo đảm hiệu quả phục vụ Nhân dân khi mất điện.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục rà soát các khu vực dân cư sinh sống có nguy cơ ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở đất; phối hợp với lực lượng công an, quân đội đóng quân trên địa bàn tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn; chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, các điều kiện cần thiết đảm bảo người dân không bị đói, rét.

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Hoài Anh