Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh tập trung triển khai công tác ứng phó bão số 9 (siêu bão RAGASA)

Trước diễn biến phức tạp của bão số 9 (siêu bão RAGASA), Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công điện khẩn số 22/CĐ-UBND ngày 23/9/2025, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ, triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Phương tiện của lực lượng Bộ đội Biên phòng trực sẵn sàng cơ động ứng phó với cơn bão số 9. Ảnh: Lê Hợi

Tối ngày 22 tháng 9 năm 2025, siêu bão RAGASA đã di chuyển vào biển Đông trở thành cơn bão số 9. Hồi 16 giờ ngày 23 tháng 9 năm 2025, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ vĩ bắc; 116,7 độ kinh đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 680 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn mạnh cấp 16-17 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão tiếp tục duy trì cường độ cấp siêu bão (cấp 16-17), giật trên cấp 17 đến sáng ngày 24 tháng 9 năm 2025, trước khi giảm cấp, suy yếu dần (nhưng vẫn là bão cường độ rất mạnh). Khoảng sáng sớm ngày 25 tháng 9 năm 2025, bão sẽ di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ bão trên Vịnh Bắc Bộ vẫn mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15, trong ngày 25 tháng 9 bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực Bắc Bộ nước ta với gió mạnh cấp 10-11, giật trên cấp 12-13 ở ven biển, cấp 8-9, giật cấp 10-11 trên đất liền.

Siêu bão số 9 có cường độ rất mạnh trên biển, phạm vi gió mạnh rất rộng, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực bắc biển Đông, bão có thể gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa khoảng 150 - 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng tới an toàn hồ đập, ngập lụt tại các đô thị và vùng trũng thấp. Ngay sau bão số 9, nguy cơ bão số 10 sẽ tiếp tục di chuyển vào biển Đông có khả năng tác động trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trên biển.

Thực hiện Công điện số 171/CĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai công tác ứng phó bão số 9 (siêu bão RAGASA); để chủ động ứng phó bão và mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Giám đốc Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa, Giám đốc các Công ty: Khai thác công trình thủy lợi, Viettel Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa, Điện lực Thanh Hóa, cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa, cổ phần cấp nước Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 22/9/2025 và Thông báo số 183/TB-UBND ngày 23/9/2025; không được lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó bão số 9 theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhân dân; đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện khẩn trương một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. Nhiệm vụ chung của các địa phương và các sở, ngành, đơn vị liên quan

- Bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh, các đối tượng yếu thế khác.

- Bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển (bao gồm cả phương tiện hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản, tàu vận tải, tàu du lịch,...), các hoạt động trên biển, trên đảo, ven biển và trong đất liền.

- Bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển với phương châm là “xanh nhà hơn già đồng”.

- Rà soát phương án, chủ động tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ/ảnh hưởng, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra,...

II. Nhiệm vụ cụ thể của một số sở, ngành, đơn vị

1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động thủy sản; bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi và sản xuất nông nghiệp, nhất là nuôi trồng thủy sản trên biển.

- Chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó thiên tai phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của đơn vị; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão và mưa lũ, chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư, ứng phó với bão, mưa lũ và cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

3. Giám đốc các Sở: Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp hiệu quả ứng phó với bão để bảo vệ cho lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực quản lý, trong đó đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn đối với các hoạt động vận tải, du lịch trên biển, ven biển; an toàn giao thông đường bộ, đường biển, đường thủy, đường sắt, đường hàng không; an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống truyền tải điện, hệ thống viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

4. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

LP