Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra sản xuất tại các địa phương

Chiều 11/9, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thu hoạch lúa vụ mùa năm 2026 và triển khai sản xuất vụ đông 2026-2027 tại các xã Nông Cống, Trung Chính và Triệu Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn công tác kiểm tra thu hoạch lúa vụ mùa tại xã Nông Cống.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân tại các địa phương đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ mùa. Cùng với thu hoạch, các địa phương chú trọng vệ sinh đồng ruộng, giải phóng đất, tạo quỹ đất và bảo đảm thời vụ gieo trồng vụ đông.

Đến ngày 11/9, toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 36.500 ha cây trồng vụ mùa, đạt gần 24% diện tích gieo trồng. Trong đó, diện tích lúa đã thu hoạch hơn 22.500 ha, đạt trên 21%; ngô hơn 3.600 ha; rau, đậu các loại hơn 6.300 ha; cây trồng khác gần 4.000ha.

Đáng chú ý, trong vụ mùa năm nay, toàn tỉnh có hơn 12.000 ha lúa được liên kết sản xuất, phục vụ các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gạo trên địa bàn. Với diện tích này, sản phẩm được doanh nghiệp thu mua ngay tại ruộng, góp phần tạo đầu ra ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường thăm hỏi người dân xã Trung Chính về tình hình thu hoạch lúa vụ mùa và sản xuất vụ đông.

Tại các địa phương đến kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và người dân trong tổ chức thu hoạch; đồng thời lưu ý đây là thời điểm sản xuất nông nghiệp dễ chịu tác động bởi những diễn biến không thuận của thời tiết. Do đó, các địa phương cần tập trung cao độ, huy động tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện để thu hoạch nhanh, gọn cây trồng vụ mùa, nhất là diện tích lúa đã chín từ 80% trở lên, thực hiện phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Cùng với đó, rà soát, tổng hợp và điều hành hiệu quả máy móc, phương tiện, nhân công phục vụ thu hoạch; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giữ đồng, bảo kê máy móc, thiết bị, làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và thu hoạch của người dân.

Đối với những diện tích lúa ở vùng trũng, thấp, có nguy cơ ngập úng hoặc những khu vực cần giải phóng đất để sản xuất vụ đông, cần ưu tiên thu hoạch trước nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai, đồng thời bảo đảm quỹ đất gieo trồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn công tác kiểm tra diện tích lúa liên kết sản xuất tại xã Triệu Sơn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng đất theo phương châm “thu hoạch lúa đến đâu, giải phóng đất đến đó”. Đồng thời, tổ chức vệ sinh đồng ruộng, xử lý phụ phẩm sau thu hoạch đúng quy định, không đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường; hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật phù hợp để nhanh chóng đưa đất vào sản xuất vụ đông theo khung thời vụ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó, chuẩn bị nguồn giống, vật tư nông nghiệp, sẵn sàng phục vụ sản xuất; tăng cường quản lý Nhà nước đối với giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại vật tư nông nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cũng yêu cầu các địa phương phân công cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, mưa lớn, ngập úng và sâu bệnh hại để chủ động phương án ứng phó, bảo đảm thắng lợi cả vụ mùa và vụ đông 2026-2027.

Lê Hợi