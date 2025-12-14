Phiên thứ nhất, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 14/12, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành) đã diễn ra phiên thứ nhất, Đại hội đại biểu Hội Nông dân (HND) tỉnh Thanh Hóa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 với 305 đại biểu đại diện cho 458.431 hội viên nông dân trong toàn tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp Hội và hội viên nông dân nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới. Từ đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu khai mạc.

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch gồm 7 đồng chí; đoàn thư ký gồm 2 đồng chí; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí.

Đại hội biểu quyết các nội dung tại phiên thứ nhất.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội và quy chế bầu cử trong hệ thống HND Việt Nam. Nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam lần thứ IX và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đại biểu HND tỉnh Thanh Hóa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030; quán triệt một số nội dung chuẩn bị cho phiên chính thức.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, sáng mai (15/12), Đại hội đại biểu HND tỉnh Thanh Hóa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ khai mạc chính thức.

Hoàng Lan