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Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Sao Vàng

LP (Nguồn UBND tỉnh)
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(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3733/QĐ-UBND ngày 5/11/2026 phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND tỉnh đối với mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Sao Vàng.

Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Sao Vàng

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3733/QĐ-UBND ngày 5/11/2026 phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND tỉnh đối với mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Sao Vàng.

Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Sao Vàng

Ảnh minh họa. Nguồn Thiên Anh

Theo quyết định, khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp có diện tích 3,0 ha tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa được phê duyệt là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Mục đích nhằm phục vụ thi công Dự án Khu đô thị mới tại xã Hoằng Quang và Hoằng Long, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa) theo quy định tại khoản 1a Điều 55 Luật Địa chất và Khoáng sản (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công thương, Công ty TNHH Đầu tư BĐS Eurowindow Light City (chủ đầu tư Dự án) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan khác về tính chính xác, tính pháp lý của nội dung đề xuất, tham mưu, thẩm định theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND xã Sao Vàng thực hiện đăng tải công khai nội dung khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Hướng dẫn chủ đầu tư Dự án thực hiện thủ tục đề xuất, lựa chọn tổ chức, đơn vị có đủ điều kiện để được cấp phép khai thác khu vực mỏ cung cấp vật liệu cho Dự án theo quy định.

Trước khi tham mưu cấp giấy phép khai thác khoáng sản, Sở Công thương có trách nhiệm rà soát, bảo đảm khu vực mỏ không chồng lấn với các khu vực đã được đưa vào kế hoạch đấu giá hoặc đã cấp giấy phép hoạt động khoáng sản; kiểm tra hồ sơ pháp lý và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản không thông qua đấu giá đối với khu vực mỏ nêu trên để cung cấp cho dự án.

Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Sao Vàng

UBND xã Sao Vàng có trách nhiệm phối hợp, bảo đảm cho việc triển khai thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản theo đúng hiện trạng đã phê duyệt; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

LP (Nguồn UBND tỉnh)

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