Phát triển HTX chăn nuôi gia cầm theo hướng bền vững

Những năm gần đây, thay vì chăn nuôi gia cầm theo hướng nhỏ lẻ, phân tán, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đã liên kết thành lập HTX chăn nuôi, phát triển sản xuất theo chuỗi khép kín, áp dụng kỹ thuật tiên tiến, thân thiện môi trường và đảm bảo an toàn sinh học. Các HTX đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và mở ra hướng phát triển bền vững cho người chăn nuôi.

HTX Nông trại 36 phát triển chăn nuôi gà theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Được thành lập năm 2019 chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực cung cấp gà thành phẩm, thức ăn chăn nuôi, con giống, thuốc thú y..., sau gần 6 năm hoạt động, HTX Nông trại 36 ở xã Tân Thành đã từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm chăn nuôi sạch. Đồng thời, trở thành “bà đỡ” về kỹ thuật chăn nuôi cũng như liên kết tiêu thụ gà thương phẩm cho 16 hộ thành viên trên địa bàn. Gia đình ông Trần Văn Tráng, ở thôn 3, xã Thọ Lập là một trong những hộ thành viên của HTX Nông trại 36. Được HTX đồng hành từ khâu chọn giống đến tiêu thụ nên việc chăn nuôi của gia đình ông đạt hiệu quả kinh tế cao.

Ông Tráng cho biết: "Là thành viên của HTX Nông trại 36, chúng tôi được hỗ trợ từ khâu chọn giống, kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm. Với 2 chuồng nuôi công suất 2.000 con/lứa/chuồng, chúng tôi phát triển 2 giống là gà lai chọi và gà lai Hồ. Trung bình mỗi năm sản lượng gà đạt hơn 20 tấn/năm, doanh thu khoảng 1 tỷ đồng. Nhờ được liên kết với HTX trong khâu tiêu thụ nên việc chăn nuôi của gia đình ổn định, bền vững, hiệu quả kinh tế vượt trội. Gia đình dự kiến sẽ mở rộng thêm chuồng trại để phát triển những giống gà mới theo định hướng của HTX”.

Được biết, từ năm 2019, HTX Nông trại 36 đã tổ chức cung ứng giống, thức ăn chăn nuôi cho một số hộ dân trên địa bàn xã Tân Thành phát triển chăn nuôi gà thương phẩm. Với nguồn giống bảo đảm, kỹ thuật chăn nuôi tốt và hỗ trợ bao tiêu sản phẩm đầu ra, nên các hộ đạt hiệu quả kinh tế cao. Thông qua những mô hình liên kết chăn nuôi gà thương phẩm tại xã Tân Thành, ngày càng nhiều hộ dân gia nhập HTX Nông trại 36 để phát triển mô hình chăn nuôi bền vững. Đồng thời, đầu tư, mở rộng chuồng trại để phát triển với quy mô lớn hơn. Hiện nay, ngoài việc liên kết với 16 thành viên chăn nuôi gà thương phẩm, HTX Nông trại 36 còn tham gia cung cấp con giống cho các dự án phát triển sản xuất của các đơn vị, địa phương trong, ngoài tỉnh. Anh Hà Văn Phong, giám đốc HTX, cho biết: “Con giống là yếu tố quan trọng quyết định đến 50% thành công cho chăn nuôi. Chính vì vậy, để đảm bảo chất lượng con giống, HTX lựa chọn ký kết với những đơn vị sản xuất giống uy tín, đáp ứng đủ các yếu tố kỹ thuật theo quy định. Ngoài ra, HTX chủ động điều tiết thời gian và chủng loại giống cho từng trại nên luôn bảo đảm có đủ sản phẩm cung ứng ra thị trường, đáp ứng nhu cầu của các đầu mối tiêu thụ. Trong thời gian tới, HTX sẽ mở rộng hình thức liên kết chăn nuôi với các hộ dân ở khu vực miền núi để phát triển các giống gà bản địa. Đồng thời lan tỏa hình thức chăn nuôi hiệu quả cho người dân”.

Tại xã Mậu Lâm, HTX chăn nuôi Hoàng Thủy đã và đang trở thành “bà đỡ” cho 9 thành viên và nhiều hộ chăn nuôi tại địa phương. Ông Nguyễn Danh Hoàng, giám đốc HTX, cho biết: "HTX được thành lập năm 2020 trên cơ sở liên kết những hộ dân cùng phát triển chăn nuôi gia cầm quy mô lớn trên địa bàn. Khi tham gia HTX, các hộ được cung cấp giống, thức ăn chăn nuôi với giá ưu đãi. Đồng thời, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm. Với hình thức chăn nuôi theo chuỗi giá trị, HTX đã tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế cho các hộ chăn nuôi”.

Theo thống kê của Liên minh HTX tỉnh, hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có hàng chục HTX chăn nuôi theo chuỗi đang hoạt động hiệu quả. Mô hình này giúp các HTX mua trực tiếp con giống, thức ăn, thuốc thú y từ các công ty, không qua trung gian, từ đó giảm 8 - 15% chi phí đầu vào. Quan trọng hơn, mô hình này đã từng bước thay đổi tư duy sản xuất, từ manh mún nhỏ lẻ sang quy mô tập trung, chuyên nghiệp, tạo ra sản phẩm hàng hóa giá trị cao, đầu ra ổn định. Đây là tiền đề để các HTX xây dựng thương hiệu và phát triển ngành chăn nuôi bền vững.

Bài và ảnh: Lê Hòa