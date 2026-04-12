“Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên mới - Kỹ năng chinh phục công chúng"

14h30 chiều nay (12/4), tại Báo và Phát thanh truyền hình Quảng Ninh diễn ra Hội thảo: “Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên mới - Kỹ năng chinh phục công chúng”.

Trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng phát triển mạnh mẽ, Hội thảo “Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên mới, kỹ năng chinh phục công chúng” được tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, thu hút sự quan tâm của đông đảo người làm nghề trên cả nước.

Theo Ban tổ chức, nội dung trọng tâm của hội thảo xoay quanh kỹ năng thu hút và chinh phục công chúng ở nhiều lĩnh vực, từ chính luận, xã hội, dân sinh đến các câu chuyện nhân văn. Các tham luận tập trung phân tích cách để một chương trình phát thanh trực tiếp giữ chân người nghe và khơi gợi sự tham gia tích cực. Nhiều vấn đề thiết thực được đặt ra như: lựa chọn chủ đề cho chương trình trực tiếp; ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, phát sóng; giải pháp đưa công chúng “vào” và “ở lại” với chương trình; hay cách xử lý những chủ đề vốn được xem là “khô”, kén người nghe.

Hội thảo cũng là dịp để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tệp thính giả trung thành, phương pháp “chạm” tới cảm xúc công chúng trong các nội dung nhân văn. Sự tham gia của các diễn giả uy tín trong lĩnh vực phát thanh và podcast từ các tổ chức báo chí, truyền thông trong nước và quốc tế hứa hẹn mang đến góc nhìn đa chiều cùng những gợi mở thực tiễn cho phát thanh trong kỷ nguyên số.

Chung Thủy - VOV.vn

Nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/phat-thanh-truc-tiep-trong-ky-nguyen-moi-ky-nang-chinh-phuc-cong-chung-post1283093.vov

