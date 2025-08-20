Phát huy “sức mạnh lòng dân”, hiện thực hóa khát vọng hùng cường

Tháng Tám năm 1945 đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cả dân tộc Việt Nam đã vùng lên, giành chính quyền về tay Nhân dân. Cách mạng Tháng Tám thành công không phải vì chúng ta có tiềm lực quân sự vượt trội, cũng không phải vì chúng ta sở hữu nguồn lực vật chất dồi dào, mà bởi sức mạnh to lớn của lòng dân – khối đại đoàn kết toàn dân tộc được trui rèn, hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Lòng dân khi đã đồng thuận, ý Đảng khi đã hợp lòng dân, mọi khó khăn, thử thách đều có thể vượt qua.

Cách mạng Tháng Tám là minh chứng sống động cho chân lý “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Khi Nhân dân đồng lòng, mọi lực cản đều trở nên nhỏ bé. Bài học ấy, sau 80 năm vẫn nguyên giá trị cho công cuộc đổi mới hôm nay, nhất là khi đất nước đang bước vào một “cuộc cách mạng” mới - cách mạng tinh gọn bộ máy.

Bối cảnh mới đòi hỏi chúng ta phải chuyển mình mạnh mẽ. Bộ máy cồng kềnh, chồng chéo chức năng, kém hiệu quả không chỉ làm chậm tốc độ phát triển mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân. Một đất nước muốn phát triển nhanh, bền vững thì bộ máy lãnh đạo và quản lý phải vận hành linh hoạt, thông suốt, giảm tối đa các tầng nấc trung gian, bảo đảm mỗi quyết sách đến được người dân và doanh nghiệp với tốc độ nhanh nhất.

Trong thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc, Đảng ta đã khơi dậy ý chí tự cường và khát vọng độc lập trong mỗi người dân, biến hàng triệu trái tim thành một nhịp đập chung. Ngày nay, trong cách mạng tinh gọn bộ máy, nhiệm vụ đặt ra là khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân, ý thức tham gia vào công cuộc cải cách của đất nước. Sự đồng thuận này không phải tự nhiên mà có, nó được hình thành từ việc lắng nghe, tôn trọng ý kiến Nhân dân, minh bạch thông tin, giải thích rõ ràng lợi ích của việc tinh gọn bộ máy đối với từng người dân, từng cộng đồng. Khi người dân hiểu rằng, một bộ máy tinh gọn sẽ giúp dịch vụ công nhanh hơn, thủ tục đơn giản hơn, chi phí xã hội thấp hơn, thì Nhân dân sẽ sẵn sàng ủng hộ và đồng hành.

Nếu Cách mạng Tháng Tám đưa dân tộc từ thân phận nô lệ sang làm chủ đất nước, thì “cuộc cách mạng” tinh gọn bộ máy sẽ giúp chúng ta từ một nền hành chính quản lý cồng kềnh sang một nền quản trị quốc gia hiện đại, minh bạch, hiệu quả. Nhưng mọi cải cách đều phải bắt đầu từ tư duy “dân là gốc”, lấy người dân làm trung tâm. Bộ máy phải được tổ chức sao cho tiếng nói của người dân được lắng nghe kịp thời, yêu cầu của người dân được giải quyết nhanh chóng, và quyền lợi của người dân được bảo đảm trọn vẹn. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự gần dân, sát dân, không chỉ trong lời nói mà cả trong hành động. Cán bộ ở cấp nào cũng phải hiểu rằng, quyền lực mình có là do Nhân dân trao, và mọi hành động đều phải hướng tới phục vụ Nhân dân.

Tinh gọn bộ máy không phải là mục tiêu tự thân, mà là phương tiện để đạt tới một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Một bộ máy “tinh, gọn, mạnh” hoạt động “hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” sẽ giải phóng nguồn lực cho phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, và tạo điều kiện để mỗi người dân có cơ hội phát triển tối đa khả năng của mình. Cũng như năm 1945, khi Nhân dân nhất tề đứng lên không chỉ để giành độc lập mà còn để hướng đến một tương lai tươi sáng hơn, hôm nay chúng ta cải cách bộ máy không chỉ để giảm chi phí quản lý, mà để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám – tinh thần của lòng dân, của ý chí tự cường và khát vọng vươn lên – sẽ mãi là ngọn lửa soi đường. Nếu vận dụng sáng tạo và phát huy sức mạnh ấy, chúng ta không chỉ thành công trong tinh gọn bộ máy, mà còn đưa đất nước ta tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường trở thành một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Thanh Hóa