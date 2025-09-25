Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng xã Trung Thành phát triển nhanh và bền vững

Trong 2 ngày (24 và 25/9), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn dự Đại hội.

Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ xã Trung Thành đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nhất là khu dân cư, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai có trọng tâm, trọng điểm đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo trong Nhân dân.

Các đại biểu dự Đại hội.

Các hoạt động “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội được phối hợp thực hiện có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, MTTQ xã đã huy động nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ làm 81 căn nhà cho hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng có hiệu quả; khối đại đoàn kết dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phát huy tốt vai trò của ban công tác mặt trận và các chi đoàn, chi hội, phối hợp với cấp ủy, chính quyền tập trung vận động Nhân dân xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ xã thời gian qua; đồng thời đề ra các chỉ tiêu cụ thể, chương trình hành động của Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn ghi nhận, biểu dương những kết quả của MTTQ xã Trung Thành đã đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị MTTQ xã tiếp tục củng cố, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ; thực hiện phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác vận động, giám sát.

Toàn cảnh Đại hội.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; quan tâm hơn nữa phong trào “Vì người nghèo”, chăm lo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội. Thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận có tâm huyết, bản lĩnh, trách nhiệm, uy tín; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Thành khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 54 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; cử các chức danh Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã và cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XVI.

Thanh Huê