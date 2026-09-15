Pháp và Iraq ký loạt thỏa thuận về quốc phòng, năng lượng và hàng không

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Pháp và Iraq đã ký 6 biên bản ghi nhớ, tuyên bố ý định và nghị định thư hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng, hàng không và phát triển, trong bối cảnh Baghdad đẩy mạnh mở rộng quan hệ đối tác với các nước châu Âu.

Các thỏa thuận trên được ký tại Paris ngày 14/9 trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi, chặng dừng đầu tiên trong chuyến công du châu Âu nhằm tăng cường quan hệ của Iraq với một số quốc gia.

Trong lĩnh vực quốc phòng, Bộ Quốc phòng Iraq đã ký thư bày tỏ ý định với công ty trí tuệ nhân tạo Harmattan AI của Pháp nhằm ứng dụng các công nghệ tiên tiến, qua đó tăng cường khả năng bảo vệ không phận và năng lực quốc phòng của Iraq. Hai bên cũng ký tuyên bố ý định với Bộ Lực lượng Vũ trang Pháp về việc mua sắm trang thiết bị quân sự của Pháp, trong khuôn khổ nỗ lực hiện đại hóa và phát triển lực lượng vũ trang Iraq.

Theo các thỏa thuận, Iraq và Pháp sẽ tiếp tục đàm phán với các nhà cung cấp Pháp về một số hệ thống, trong đó có pháo binh, công nghệ đối phó thiết bị bay không người lái (UAV), hệ thống phòng không và thiết bị giám sát. Hợp tác cũng có thể được mở rộng sang đào tạo, bảo dưỡng và chuyển giao kinh nghiệm.

Năng lượng là một nội dung quan trọng khác trong chuyến thăm. Bộ Điện lực Iraq đã ký nghị định thư hợp tác với tập đoàn TotalEnergies của Pháp liên quan hợp đồng cung cấp và mua bán khí đốt, trong bối cảnh Iraq tìm cách củng cố hệ thống năng lượng và giải quyết những khó khăn về nguồn cung khí đốt phục vụ các nhà máy điện.

Tổng Giám đốc TotalEnergies Patrick Pouyanne cho biết tập đoàn sẵn sàng hợp tác với Iraq trong lĩnh vực dầu mỏ và năng lượng, đồng thời dự kiến tăng vốn đầu tư tại Iraq từ 12 tỷ USD lên 16 tỷ USD.

Trong tuyên bố chung, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối khu vực và đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt nhằm bảo đảm an ninh năng lượng khu vực. Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định cam kết duy trì tự do hàng hải qua eo biển Hormuz và thảo luận các thách thức an ninh khu vực, trong đó có nhu cầu giảm căng thẳng.

Ngoài quốc phòng và năng lượng, Pháp và Iraq cũng thúc đẩy hợp tác về phát triển, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hàng không dân dụng. Các thỏa thuận mới được xây dựng trên khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược ký năm 2023, đồng thời hai bên thảo luận các vấn đề an ninh biên giới và tăng cường năng lực quốc phòng của Iraq.

Thanh Hằng