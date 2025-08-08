Pháp nỗ lực khống chế đám cháy rừng nghiêm trọng nhất trong 80 năm

Ngày 7/8, lực lượng cứu hỏa tại Pháp tiếp tục bước sang ngày thứ ba chiến đấu chống lại đám cháy rừng lớn nhất trong gần 80 năm qua tại tỉnh Aude, miền Nam nước này, vốn đã thiêu rụi khoảng 17.000ha rừng và khiến ít nhất 1 người thiệt mạng cùng hàng chục ngôi nhà bị phá hủy.

Phát biểu trên kênh truyền hình BFM TV của Pháp, ông Christophe Magny - một trong những quan chức chỉ huy lực lượng cứu hỏa - cho biết hiện đám cháy vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn nhưng có thể sẽ được khống chế trong ngày hôm nay.

Các cơ quan chức năng của Pháp đang huy động toàn bộ lực lượng để khống chế đám cháy. Tính đến ngày 7/8, hơn 2.000 nhân viên cứu hỏa vẫn đang tham gia chiến dịch dập lửa tại tỉnh Aude.

Giới chức địa phương cho biết khoảng 3.000 ngôi nhà vẫn nằm trong khu vực nguy hiểm. Bộ trưởng Môi trường Pháp Agnes Pannier-Runacher cho biết tốc độ lan của đám cháy hiện đã giảm nhưng nguy cơ vẫn còn cao.

Đám cháy bắt đầu từ ngày 5/8 ở khu vực cách biên giới Tây Ban Nha khoảng 100km và nhanh chóng lan rộng.

Theo thống kê, diện tích cháy đã vượt gấp rưỡi diện tích thủ đô Paris. Giới chức xác nhận đây là vụ cháy rừng lớn nhất tại Pháp kể từ năm 1949.

Thủ tướng Pháp François Bayrou ngày 6/8 đã có chuyến thị sát khu vực bị ảnh hưởng và đã gọi đây là “thảm họa chưa từng có” đồng thời nhấn mạnh nguyên nhân sâu xa do tình trạng biến đổi khí hậu và hạn hán kéo dài.

Trong khi đó, trên mạng xã hội X, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định đã huy động “toàn bộ nguồn lực quốc gia” để khống chế đám cháy, đồng thời kêu gọi người dân “hết sức thận trọng.”

Cơ quan Khí tượng Pháp dự báo nước này sắp đối mặt với đợt nắng nóng mới, bắt đầu từ ngày 8/8 tại các khu vực khác ở miền Nam và có thể sẽ kéo dài trong nhiều ngày./.

Theo TTXVN